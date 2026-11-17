Furtuna „Talia” lovește vestul și centrul Europei, apoi ajunge în România: Sunt alerte meteo de ploi și vijelii în mai multe țări

2 minute de citit Publicat la 11:14 17 Noi 2026 Modificat la 11:14 17 Noi 2026

Furtuna Talia se îndreaptă spre România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Furtuna Talia se extinde peste vestul și centrul Europei, unde sunt prognozate precipitații abundente și intensificări puternice ale vântului. Mai multe țări se află deja sub avertizări meteorologice, inclusiv coduri roșii și portocalii, iar sistemul de furtuni va ajunge și în România, începând din această seară.

Cele mai severe fenomene sunt prognozate în vestul și sud-vestul continentului. În sud-vestul Germaniei au fost emise avertizări de cod roșu, în timp ce alerte de cod portocaliu de furtună sunt în vigoare în Germania, Elveția, Cehia și Slovacia. Alte țări se află sub avertizări de cod galben.

Alertele meteorologice sunt actualizate în permanență, pe măsură ce evoluția fenomenelor este monitorizată.

Furtuna Talia traversează Europa. Rafale de peste 130 km/h în zonele montane

Vântul va prezenta intensificări în mai multe regiuni ale continentului, inclusiv în Peninsula Balcanică, Peninsula Italică și Peninsula Iberică, dar și în Franța, Belgia, Țările de Jos, Germania, Cehia și Polonia.

Rafalele vor atinge frecvent viteze de 50–70 km/h, în timp ce în zonele montane pot depăși 110–130 km/h.

Sistemul de furtuni care afectează vestul continentului își va continua deplasarea spre est și va ajunge și în România, unde sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Furtuna ajunge în România din această seară. Ploi abundente în mai multe regiuni

În România, aria precipitațiilor se va extinde în majoritatea regiunilor începând din această seară. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în vestul și sud-vestul țării, precum și pe alocuri în centru, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în regiunile vestice, unde local se vor acumula 30–50 de litri pe metru pătrat.

Situația poate fi și mai dificilă în zonele montane. În vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, pe arii restrânse, cantitățile de precipitații vor depăși 80–90 de litri pe metru pătrat.

Vânt puternic la munte, cu rafale de până la 120 km/h

Fenomenele asociate furtunii vor include și intensificări importante ale vântului. La munte, vitezele acestuia vor ajunge la 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 90–120 km/h.

Intensificări temporare ale vântului sunt așteptate și în alte zone ale țării, unde vitezele vor ajunge la 50–60 km/h, în special în vestul și sud-estul României.

Avertizările ANM, parte a sistemului de furtuni care traversează Europa

Avertizările meteorologice emise astăzi de Administrația Națională de Meteorologie, inclusiv cele de cod galben și cod portocaliu pentru ploi torențiale în mai multe județe, se înscriu în contextul extinderii sistemului de furtuni din vestul continentului.

Astfel, fenomenele prognozate în România fac parte din evoluția unui sistem meteorologic de amploare europeană, care afectează deja mai multe țări din vestul și centrul Europei și care își continuă deplasarea spre est.