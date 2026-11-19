lidera Ecologiștilor a subliniat „dinamica” din jurul candidaturii lui Jean-Luc Mélenchon. Foto: Getty Images

Mișcare importantă pe scena politică din Franța, înaintea alegerilor prezidențiale din 2027: ecologiștii ar putea renunța la propriul candidat pentru a-l susține pe Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise (LFI). O eventuală alianță între cele două formațiuni de stânga ar putea consolida candidatura politicianului eurosceptic, criticat pentru pozițiile sale față de Ucraina. Lidera ecologiștilor, Marine Tondelier, s-a declarat pregătită să negocieze o coaliție în jurul lui Mélenchon, însă inițiativa a provocat tensiuni în propriul partid, unde există divergențe importante privind politica europeană și sprijinul acordat Ucrainei, potrivit Le Monde.

În contextul protestelor recente ale elevilor și studenților din Franța, apropierea ecologiștilor de Jean-Luc Mélenchon are o miză electorală importantă. Liderul La France Insoumise (LFI) a devenit una dintre principalele figuri politice asociate mișcării de protest, încercând să atragă electoratul tânăr și să transforme mobilizarea din stradă în sprijin electoral pentru alegerile prezidențiale din 2027. O eventuală alianță cu ecologiștii i-ar putea extinde baza de susținători dincolo de electoratul tradițional al partidului său, reunind segmente ale stângii care, deși au viziuni diferite asupra Europei și războiului din Ucraina, ar putea susține un candidat comun.

Pe 26 noiembrie, un consiliu federal al ecologiștilor va stabili variantele care vor fi supuse votului pe 13 decembrie: participarea la alegeri cu un candidat propriu, susținerea lui Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise (LFI), sau susținerea lui Raphaël Glucksmann, reprezentantul stângii social-democrate.

Membrii formațiunii La France Insoumise (LFI), care încearcă să-și extindă influența în rândul stângii franceze, au apreciat pasul făcut în direcția lor. „Este o veste bună, care consolidează posibilitatea unei victorii populare și a punerii în aplicare a unui program de ruptură, în cadrul unei a VI-a Republici ecologice și sociale”, a scris pe X coordonatorul LFI, Manuel Bompard. „Suntem pregătiți să lucrăm de pe acum cu Ecologiștii”, a declarat, la rândul său, deputatul din Val-d'Oise, Paul Vannier, care a salutat această „etapă importantă”.

Pentru a-și explica schimbarea de poziție, lidera Ecologiștilor a subliniat „dinamica” din jurul candidaturii lui Jean-Luc Mélenchon. Ea speră acum să deschidă discuții „timp de o săptămână”, pentru a putea avansa în privința unui acord de guvernare, a unui acord privind alegerile legislative, a unui acord programatic și a unui mecanism comun de campanie. Este un prim pas menit să pună presiune asupra liderilor „insoumis”, în condițiile în care între cele două formațiuni politice nu au avut loc încă discuții oficiale. „Dacă suntem convinși de această discuție, atunci am putea să ne alăturăm acestei dinamici”, a explicat ea.

Cu toate acestea, negocierile urmau să înceapă în curând cu Raphaël Glucksmann și echipele sale. „O concluzie jalnică a unei întreprinderi de distrugere metodică a ecologiei politice. După ce a îndepărtat două treimi dintre alegătorii noștri, Marine Tondelier este pe cale să ne trădeze istoria și valorile!”, a reacționat vehement pe X fostul candidat ecologist la alegerile prezidențiale, Yannick Jadot, care s-a alăturat campaniei lui Raphaël Glucksmann.

Poziții ambigue în privința Ucrainei

„Semnalul pe care îl transmite este scandalos”, a declarat, la rândul său, pentru Le Monde, deputatul ecologist din departamentul Isère, Jérémie Iordanoff, care îi reproșează secretarei naționale că „ignoră procesul democratic” din partid. Înaintea votului din decembrie, în toate federațiile au loc dezbateri. „Personal, nu voi face campanie pentru Jean-Luc Mélenchon. Dacă partidul meu i se alătură, voi părăsi Ecologiștii”, promite acesta, considerând că un asemenea pariu „va fi perdant la alegerile prezidențiale”. Din punct de vedere ideologic, deputatul este mai apropiat de Raphaël Glucksmann și susține necesitatea unui „candidat proeuropean”, întrucât „chestiunea internațională este crucială în contextul revenirii imperiilor”.

Eurosceptic, Jean-Luc Mélenchon și-a reafirmat recent pozițiile cel puțin ambigue în privința Ucrainei, susținând, de exemplu, la mitingul de la Bourget (Seine-Saint-Denis), de la începutul lunii noiembrie, organizarea unui referendum în Donbas, o regiune aflată sub ocupație rusă. Acest lucru ridică semne de întrebare în rândul membrilor unui partid care până în 2024 s-a numit Europe Écologie-Les Verts și care susține, în programul său publicat în iulie, acordarea de sprijin politic, economic și militar Ucrainei.

Dacă Marine Tondelier sau alți lideri, precum președinta grupului din Adunarea Națională, Cyrielle Chatelain, speră să-l determine pe Jean-Luc Mélenchon să-și schimbe pozițiile în chestiunile internaționale, alții se îndoiesc că acest lucru este posibil. „Pentru LFI, Europa este un obstacol. Nu mai cer ieșirea din Uniunea Europeană pentru că acest lucru îi sperie pe oameni, dar, în realitate, propun aproape același lucru. Într-o chestiune precum Europa, nu este posibilă nicio fuziune între federaliști ca noi și antieuropeni”, analizează Mélanie Vogel, președinta grupului ecologist din Senat.

După acest cutremur politic, miercuri seară, în rândurile Partidului Socialist (PS) s-a păstrat tăcerea. Însă, în interiorul partidului, opiniile nu erau deloc mai puțin tranșante. Un important lider socialist nu a fost surprins de alegerea secretarei naționale a Ecologiștilor, care ar încerca astfel „să se salveze”.

„A ratat totul în ultimii ani”, afirmă acesta cu severitate, făcând referire la ultimele alegeri europene, în care Ecologiștii au obținut abia 5,5%, sau la alegerile municipale, când au pierdut orașe importante precum Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers sau Annecy. Candidatura lui Marine Tondelier la alegerile prezidențiale este, de asemenea, în cădere liberă în sondaje. Astfel, în ultimele săptămâni, aceasta s-a aflat sub presiunea unei părți a deputaților din Adunarea Națională, ale căror mandate depind în mare măsură de electoratul „insoumis”. „Salvarea câtorva circumscripții pentru Verzi va merita cu siguranță câteva concesii”, comentează ironic un parlamentar socialist.

Duminică, 15 noiembrie, la BFM-TV, aleasa ecologistă din Paris Sandrine Rousseau își îndemna din nou partidul „să se alăture dinamicii lui Jean-Luc Mélenchon”, considerând că o candidatură a lui Marine Tondelier ar fi „periculoasă”, deoarece ar putea împiedica stânga să ajungă în turul al doilea. Ea a precizat, de asemenea, că nu îi va acorda acesteia semnătura de susținere a candidaturii. „Să mă lase puțin în pace și să mă lase să-mi fac campanie”, i-a răspuns a doua zi Tondelier, la LCI, calificând-o totodată pe rivala sa drept „toxică”.

Unii ecologiști trecuseră deja Rubiconul, precum deputatul din Charente-Maritime Benoît Biteau, care își exprimase public sprijinul pentru Jean-Luc Mélenchon în cadrul unei reuniuni publice a LFI desfășurate la Rochefort (Charente-Maritime), pe 22 octombrie. Alții erau mai discreți, dar militau în interiorul partidului pentru această opțiune „din responsabilitate”, însă „nu din convingere”, nuanțează deputata din Bas-Rhin, Sandra Regol.