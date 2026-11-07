Jean-Luc Melenchon a inclus scoaterea Franței din NATO în programul său. Radicalul de stânga are șanse să intre în turul 2 cu Le Pen

2 minute de citit Publicat la 08:00 07 Noi 2026 Modificat la 08:00 07 Noi 2026

Melenchon îi devansează frecvent în sondaje pe candidații centriști și ar puta ajunge pe locul doi la prezidențiale. Foto: Profimedia Images

„Franța Nesupusă”, partidul lui Jean-Luc Melenchon, candidatul de extremă stânga la prezidențialele de anul viitor din Franța a inclus în programul său prezidențial scoaterea Franței din NATO, relatează Politico. De asemenea, programul lui Melenchon include naționalizări de companii din industria de apărare. Programul electoral al partidului a fost publicat vineri. Sondajele arată că Jean-Luc Melenchon ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, programate anul viitor, într-o confruntare cu Marine Le Pen.

„Retragerea imediată din comandamentul integrat al NATO și apoi, treptat, din organizația propriu-zisă. Respingerea tributului de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, cerut de Statele Unite”, se arată în programul de 222 de pagini al partidului Franța Nesupusă (La France Insoumise).

În document se precizează că, sub conducerea lui Melenchon, Franța ar continua să acorde asistență celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele europene, repetând o poziție exprimată de liderul extremei stângi într-un interviu pentru Politico..

Tot mai multe sondaje îl plasează pe Melenchon pe locul al doilea în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în urma cărora va fi ales succesorul președintelui Emmanuel Macron.

Extremiștii de dreapta și stânga sunt de acord pe ieșirea din NATO

Primii doi candidați clasați se califică în turul al doilea, ceea ce ar putea duce la o confruntare între Melenchon și lidera extremei drepte, Marine Le Pen, care promite, la rândul său, retragerea Franței din comandamentul integrat al NATO.

Spre deosebire de partidul de extremă dreapta al lui Le Pen, Franța Nesupusă nu declară explicit că ar opri sprijinul acordat Ucrainei, dar insistă asupra necesității unei „soluții diplomatice”. Orice acord de pace ar trebui să se bazeze pe „garanții colective de securitate, între părțile beligerante și împreună cu restul Europei”.

„Franța Nesupusă” dorește o reglementare mai strictă a armamentului, inclusiv a sistemelor de arme autonome letale și a armelor nucleare.

Partidul se opune și „cursei înarmărilor în spațiu”, promițând inclusiv închiderea centrului spațial al NATO de la Toulouse, dar susține că Franța trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-și garanta suveranitatea.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte partide politice, „Franța Nesupusă” acordă o atenție deosebită politicii spațiale și susține în programul prezidențial că Franța ar trebui să achiziționeze o navetă spațială.

Parlamentarii partidului au cerut, anterior, ca Franța să achiziționeze Vortex, vehiculul orbital reutilizabil dezvoltat în cadrul unui program european coordonat de producătorul aerospațial francez Dassault Aviation.

În general, Franța ar trebui să investească mai mult în așa-numitele capacități militare esențiale de sprijin, precum comunicațiile, informațiile militare și logistica, domenii în care echipamentele și serviciile sunt furnizate în prezent în mare parte de Statele Unite prin intermediul NATO.

„Producția acestora trebuie să constituie o prioritate”, se arată în programul partidului.

Franța Nesupusă dorește, de asemenea, naționalizarea unora dintre principalele companii franceze din industria de apărare, inclusiv ArianeGroup.