Nicușor Dan spune că România trebuie să contribuie mai mult la bugetul UE. „Nu trebuie să ne mai așteptăm să dăm 1 euro și să primim 3”

2 minute de citit Publicat la 11:24 27 Noi 2026 Modificat la 12:22 27 Noi 2026

reședintele a explicat că negocierile privind viitorul buget european vizează mai multe obiective importante pentru România. FOTO: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după participarea la reuniunea extraordinară a Consiliului European, că România trebuie să se raporteze la noua sa situație economică în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene. Șeful statului a afirmat că, pe măsură ce PIB-ul țării a crescut, așteptările privind raportul dintre contribuția României la bugetul european și fondurile primite trebuie să se schimbe.

„PIB-ul României a crescut. Principalul indicator la care se raportează statele membre în ceea ce privește contribuțiile la UE este PIB-ul. Nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Am depășit această etapă, România s-a dezvoltat. Așteptarea este ca România să contribuie cu doi euro pentru a primi trei”, a declarat Nicușor Dan.

Care sunt obiectivele României pentru viitorul buget european

Președintele a explicat că negocierile privind viitorul buget european vizează mai multe obiective importante pentru România, printre care menținerea fondurilor pentru coeziune și agricultură, flexibilitate în utilizarea banilor europeni și sprijin pentru regiunile afectate de războiul din Ucraina.

„A fost o etapă dintr-un proces. Obiectivele României: unul privește coeziunea și agricultura, fondurile cu care suntem obișnuiți, care au adus dezvoltare în România.

Sunt mai multe programe care sunt grupate acum în capitolul de competitivitate.

Primul capitol se referă la o păstrare a fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune, o flexibilitate în modul în care sunt cheltuiți acești bani, după perioada 2027, să mai existe șanse de a absorbi plățile, o prioritizare pentru regiunile care sunt afectate de războiul din Ucraina”, a explicat șeful statului.

România vrea mai multe oportunități pentru companiile românești

Un alt obiectiv al României vizează capitolul dedicat competitivității, unde România urmărește ca firmele autohtone să beneficieze de mai multe oportunități și să fie integrate în lanțurile europene de producție.

„Pe capitolul doi, aici vorbim de competitivitate propriu-zisă. Interesul României este ca, pentru că avem un decalaj de dezvoltare, firmele românești să aibă mai multe șanse. Interesul României este să introducem lanțuri de producție, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să se asocieze cu companii din România și, astfel, România să poată să profite de asemenea oportunități”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a precizat că România urmărește alocarea unor fonduri consistente pentru industria de apărare.

„Există un segment dedicat industriei de apărare și interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent.”

România coordonează, alături de Italia, grupul Prietenii Coeziunii

Nicușor Dan a vorbit și despre negocierile desfășurate în cadrul reuniunii, precizând că România și Italia coordonează grupul celor 17 state membre reunite sub denumirea Prietenii Coeziunii.

„Ieri a fost o etapă din această dezbatere, care s-a bazat pe o propunere de negociere, a treia formulată de președintele Consiliului. România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, Prietenii Coeziunii. Datorită faptului că noi ne coordonăm, pozițiile noastre sunt menținute. Reducerile cu privire la anvelopele naționale, principalul nostru interes, au fost insignifiante.

Pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri s-a referit la sumele totale și nu este o surpriză că s-a întâmplat asta. A fost un pas înainte în dezbatere. Este absolut firesc”, a declarat președintele.