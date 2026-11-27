Prima ninsoare în București și Ilfov: Capitala intră sub atenționare meteo Cod galben de viscol. ANM: Se va depune strat de zăpadă

Modificat la 10:46 27 Noi 2026

Publicat la 10:46 27 Noi 2026

3 minute de citit Publicat la 10:46 27 Noi 2026 Modificat la 10:46 27 Noi 2026

ANM anunță prima ninsoare în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se schimbă radical în București, unde sunt anunțate primele ninsori din acest episod de vreme rece. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00. Meteorologii anunță ploi la început, urmate de ninsori, depunerea unui strat de zăpadă de până la 4 centimetri și intensificări ale vântului. Bucureștiul va intra și sub atenționare meteo Cod galben de vânt puternic și viscol.

Potrivit prognozei speciale transmise de ANM, vremea va fi predominant închisă în prima parte a intervalului, iar precipitațiile își vor face apariția mai ales seara și noaptea. Ulterior, ploile se vor transforma treptat în ninsoare, iar Capitala va avea parte de primul strat de zăpadă din acest episod de iarnă.

Când începe să ningă în București. ANM anunță un strat de zăpadă de până la 4 centimetri

În intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 28 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi predominant închisă. Mai ales seara și noaptea, temporar va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă din a doua parte a nopții va începe să se intensifice, cu viteze de 50-60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 6-7 grade Celsius, iar minima va coborî până la 1-2 grade.

Schimbarea importantă se va produce sâmbătă, 28 noiembrie. În intervalul 28 noiembrie, ora 08:00 – 29 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi închisă, vântoasă și mai rece decât în ziua precedentă.

Temporar vor fi precipitații, mai ales pe parcursul zilei, cantitățile de apă urmând să ajungă la 3-6 l/mp. La început va ploua, însă din orele amiezii va predomina treptat ninsoarea.

Meteorologii anunță că se va depune și un strat de zăpadă în București, cu grosimi medii de 2-4 centimetri.

Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea.

Temperatura va scădea continuu, de la 2-3 grade Celsius la începutul zilei, până la -4...-3 grade Celsius spre sfârșitul nopții.

Bucureștiul intră sub Cod galben de vânt și viscol

Capitala va fi vizată și de două atenționări meteorologice Cod galben, emise de ANM.

Prima va fi valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00 și vizează intensificările vântului.

A doua atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 15:00, și va fi valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00. De această dată, fenomenele vizate sunt intensificările vântului și viscolul.

În acest interval, rafalele de vânt vor amplifica senzația de frig, iar ninsoarea va fi viscolită.

Pe lângă cele două atenționări, pentru București va fi în vigoare și o informare meteorologică de precipitații mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori viscolite, valabilă în perioada 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

Cum va fi vremea în București duminică, 29 noiembrie

Vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă și duminică.

În intervalul 29 noiembrie, ora 08:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, cerul va fi variabil, iar vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze de 50-55 km/h.

Senzația de frig va fi accentuată de vânt, iar temperatura maximă nu va depăși aproximativ -1 grad Celsius.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, avertizările și mesajele transmise pot fi actualizate.

Și județul Ilfov intră sub Cod galben. Ninsori și în localitățile de lângă București

Atenționarea meteorologică Cod galben vizează și județul Ilfov, nu doar municipiul București.

Potrivit ANM, în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00, vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h, iar temporar va fi asociat cu ninsoare și viscol.

Astfel, primele ninsori sunt așteptate și în localitățile limitrofe Capitalei, unde vremea se va răci accentuat, iar vântul va amplifica senzația de frig. Vizibilitatea poate scădea local sub 100 de metri.