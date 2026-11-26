China recrutează constructorii celui mai înalt pod din lume să repare pistele în caz de război: „Pregătirile încep din timp de pace”

4 minute de citit Publicat la 10:58 26 Noi 2026 Modificat la 10:58 26 Noi 2026

Autoritățile chineze au format o unitate specializată de miliție, alcătuită din lucrători în domeniul drumurilor și podurilor. FOTO: Hepta

China recrutează ingineri civili, care au contribuit la construcția celui mai înalt pod din lume, pentru a repara aerodromuri în caz de război, demers care face parte dintr-un efort mai amplu de integrare a expertizei civile în pregătirile de apărare ale țării, scrie scmp.com.

Publicația oficială a armatei chineze, PLA Daily, a relatat că autoritățile din Guiyang (provincia Guizhou, sud-vestul Chinei) au format o unitate specializată de miliție, alcătuită din lucrători în domeniul drumurilor și podurilor, proveniți de la o importantă companie (al cărei nume nu a fost dezvăluit) implicată în construcția podului peste Marele Canion Huajiang. Podul, cu o lungime de 2,9 km, se înalță la 625 de metri deasupra fundului defileului.

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Analiștii explică faptul că autoritățile chineze înființează unități dedicate încă din timp de pace, pentru a se asigura că resursele civile sunt organizate, instruite și disponibile înainte de declanșarea unui eventual conflict, evitând astfel situația în care s-ar baza exclusiv pe rechiziționarea de urgență după începerea ostilităților.

Deși utilizarea resurselor civile în scopuri de apărare nu este o noutate pentru China, un studiu din 2025, elaborat de National Bureau of Asian Research (cu sediul în SUA), a constatat că sistemul de mobilizare al țării pune un accent tot mai mare pe pregătirile pentru timp de război, începând cu anul 2015.

Aceste pregătiri vizează diverse sectoare, de la construcții până la transportul feroviar și cel maritim comercial. Conform Legii privind mobilizarea pentru apărarea națională, revizuită în luna august, organizațiile din sectoarele-cheie sunt obligate să înființeze și să instruiască echipe specializate de sprijin încă din timp de pace.

Aceste eforturi sunt de o importanță majoră și pentru Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLA).

Aerodromurile armatei chineze ar fi vizate de atacuri în cazul unui război

Un raport din 2023, întocmit de China Aerospace Studies Institute (CASI) din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, menționează că, în urma Războiului din Golf din 1991, Armata Populară de Eliberare a ajuns la concluzia că aerodromurile sale ar fi, cel mai probabil, vizate de atacuri încă din fazele incipiente ale unui conflict cu Statele Unite.

Institutul a evaluat că reluarea rapidă a operațiunilor aeriene ar putea îngreuna eforturile SUA de a obține superioritatea aeriană, forțând totodată redirecționarea resurselor americane de la alte tipuri de operațiuni. Michael Bosack, director al Parley Policy Institute, a declarat că supraviețuirea și repararea aerodromurilor sunt „esențiale într-o bătălie pentru superioritate aeriană”.

El a explicat că avarierea pistelor nu doar împiedică aeronavele să-și îndeplinească misiunile, ci le lasă și blocate la sol, transformându-le în „ținte colective pentru atacuri aeriene sau cu rachete ulterioare”.

„În lipsa unor adăposturi fortificate pentru aeronave, situația poate deveni extrem de vulnerabilă, ca și cum ai trage la ținte imobile, fără nicio posibilitate de scăpare”, a spus el.

Deși Armata Populară de Eliberare dispune de unități specializate proprii pentru repararea aerodromurilor, aceasta apelează și la ingineri și echipamente civile.

Bosack a precizat că unitățile de geniu capabile de o intervenție rapidă sunt, de regulă, puține la număr, dar foarte solicitate; el a adăugat că implicarea personalului civil desemnat oferă „soluții de rezervă care pot acoperi lacune critice”.

Potrivit unui raport din publicația PLA Daily, unitățile de miliție existente, însărcinate cu reparații în districtul Nanming din Guiyang, nu ar fi putut face față unor distrugeri extinse ale pistelor sau unor perturbări majore ale rețelelor rutiere.

Pentru a remedia această deficiență, autoritățile locale au început, în 2022, să recruteze lucrători calificați din sectorul infrastructurii de transport, valorificând expertiza unei firme de construcții care a ridicat 28 de poduri clasate printre cele mai înalte 100 din lume.

Adaptarea practicilor de construcție civile la cerințele de război

O provocare majoră constă în adaptarea practicilor de construcție civile la cerințele timpului de război, când viteza de execuție devine un factor critic.

De atunci, compania de miliție s-a antrenat în mod repetat alături de trupele active, exersând evaluarea stării pistelor, îndepărtarea dărâmăturilor și turnarea de urgență a betonului, unitățile militare fiind cele care stabilesc termenele-limită și standardele pentru reparații.

Firma de construcții depozitează utilajele grele și materialele, în timp ce autoritățile militare și civile gestionează în comun utilizarea acestora, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război.

Timothy Heath, fondator al firmei de consultanță Perceptum (cu sediul în SUA) și specialist în armata chineză, a afirmat că organizarea și instruirea personalului civil pe timp de pace ar trebui să facă mobilizarea pe timp de război „mai eficientă și mai puțin haotică”.

„Războiul este, prin natura sa, haotic”, a spus Heath, adăugând că pregătirile și antrenamentele din timp de pace pot îmbunătăți performanța personalului guvernamental și militar atunci când acesta este supus presiunilor specifice unui conflict armat.