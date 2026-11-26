3,7 milioane de locuri de muncă sunt în pericol de a fi desființate în Europa, care pierde tot mai mult teren în fața Chinei

2 minute de citit Publicat la 10:12 26 Noi 2026 Modificat la 10:32 26 Noi 2026

Muncitori germani la o fabrică Volkswagen. Compania trece printr-una din cele mai mari crize din ultimii 89 de ani. Foto: Getty Images

În jur de 3,7 milioane de locuri de muncă sunt în pericol de a fi desființate în Europa, după ce aproape jumătate din companiile industriale europene se confruntă cu probleme financiare, iar datele de la începutul lui 2026 arată că acest decline se accelerează în prezent, conform unui raport al companiei de consultanță și management McKinsey & Company, citat de Euronews.

În 2025, aproximativ 45% dintre firmele industriale care au făcut obiectul acestui studiu erau deja în dificultate, comparativ cu 39% în 2023 și 42% în 2024. Datele preliminare pentru 2026 sugerează că acest procent este în creștere. Studiul acoperă aproape 1.200 de producători listați și privați din Europa, fiecare cu venituri de peste 100 de milioane de euro.

Conform documentului citat, companiile industriale europene sunt văzute drept „coloana vertebrală” a economiei continentului și asigură 39% din valoarea adăugată, 29% din locurile de muncă și peste 45% din domeniul cercetării și dezvolătrii.

Cu toatea acestea, raportul firmei de consultanță descrie problemele companiilor drept „structural reparabile”.

Cele cinci semnale de avertizare financiară includ o scădere bruscă a câștigurilor și datorii mari în raport cu câștigurile.

Care sunt țările cele mai afectate din Europa

Portugalia e țara cu cele mai mari dificultăți: țara deține în cea mai mare proporție firme industrial aflate sub presiuni financiare și dificultăți economice. Alte țări în situație similară sunt Luxemburg, Olanda și Spania.

În Germania, cea mai mare economie a UE, ponderea companiilor industriale aflate în dificultate a crescut cu 12 puncte procentuale anul trecut.

De exemplu, producătorul german de automobile Volkswagen trece prin cea mai profundă restructurare din ultimii 89 de ani.

Creșterea costurilor cu forța de muncă și energia a erodat avantajele de care industria europeană se bucura în trecut, în special față de China.

Analiza McKinsey privind cercetarea și dezvoltarea în domeniul auto arată că productivitatea muncii în China este de 1,5 ori mai mare decât cea din Europa. Prețurile industriale la electricitate în Europa au fost în medie de peste 1,5 ori mai mari decât în China și SUA.

Raportul a constatat că aceste lacune pun mai mult de jumătate din costurile lanțului valoric industrial al UE într-un dezavantaj față de China.

Europa pierde, de asemenea, teren în ceea ce privește investițiile productive brute, pe care McKinsey le definește dreptcheltuieli pentru active precum infrastructură, clădiri non-rezidențiale, utilaje, software și cercetare-dezvoltare.

Investițiile Chinei în aceste active au crescut semnificativ în ultimele trei decenii, ajungând la aproximativ 6 trilioane de dolari (5,5 trilioane €) în 2025, potrivit raportului, în timp ce cheltuielile Europei au rămas aproape neschimbate și au fost în jur de 3 trilioane de dolari (2,7 trilioane €).

Ce variante de redresare au companiile europene afectate de criză

Totuși, McKinsey descrie problemele companiilor ca fiind „structural reparabile”. Compania a studiat cinci situații de revenire a unor companii industriale europene. O astfel de companie, nenominalizată, este un conglomerat chimic care a reușit să genereze 1 miliard de euro, numerar rămas după costurile operaționale și cu investițiile.

Strategiile de redresare variază de la vânzarea sau închiderea afacerii, până la utilizarea AI pentru a facilita procesul de administrare.

McKinsey spune că regulile europene permit companiilor să reducă costurile salariale sau ale beneficiilor și să prelungească orele de lucru pentru același salariu. Ele pot, de asemenea, reduce numărul de angajați prin înghețări ale angajărilor, rotație naturală a personalului și, ca ultimă soluție, acorduri de separare.

La producătorul auto Mercedes-Benz, care a pus în pauză noile investiții în fabricile sale germane, o propunere deja în discuție ar prelungi timpul de lucru fără plată suplimentară. Alte trei dintre cele cinci companii studiate au reușit să-și reducă costurile forței de muncă cu peste 15% în decurs de 12 până la 18 luni, fără proteste majore sau greve.