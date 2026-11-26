Trump și șeful NATO avertizează Rusia după întâlnirea din Florida: „Să evite orice acțiune care ar extinde războiul”

2 minute de citit Publicat la 08:18 26 Noi 2026 Modificat la 08:38 26 Noi 2026

Reuniunea a avut loc la câteva zile după ce Rutte s-a angajat să apere Polonia, membră a NATO, în urma căderii unor rachete ruseşti pe teritoriul său. FOTO: Hepta

Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au cerut Rusiei să nu extindă războiul din Ucraina, într-o declaraţie comună publicată miercuri, în urma unei întâlniri la reşedinţa preşedintelui american din Florida, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Această întâlnire cu uşile închise de la complexul Mar-a-Lago, descrisă ca fiind "excepţională" şi "foarte semnificativă", s-a concentrat pe războaiele din Ucraina şi Iran, a precizat Casa Albă într-un comunicat.

Cei doi lideri "au discutat despre cât este de important ca Rusia să evite orice acţiune care ar extinde în mod deliberat sau neintenţionat războiul, precum şi despre importanţa obţinerii unei rezolvări paşnice a conflictului cât mai curând posibil", a precizat Casa Albă în comunicat.

Reuniunea a avut loc la câteva zile după ce Rutte s-a angajat să apere Polonia, membră a NATO, în urma căderii unor rachete ruseşti pe teritoriul său.

Trump a fost acuzat săptămâna trecută de criticii săi că a luat partea Moscovei după ce l-a declarat "prieten" pe omologul său rus Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu acesta în marja unui summit de la Shenzhen, în China.

El a afirmat că liderul rus doreşte să vadă sfârşitul războiului prin "mijloace diplomatice", chiar dacă Moscova nu şi-a atenuat cerinţele cu privire la soarta Ucrainei.

Rutte, reacție după afirmațiile lui Trump despre Putin

Într-un interviu acordat miercuri postului de televiziune Fox News, secretarul general al NATO a fost întrebat despre aceste afirmaţii.

"Ceea ce face preşedintele Trump, inclusiv la întâlnirea de la Shenzhen, este de a-l testa pe Putin", a răspuns el.

"Cât de serios este el? Este pregătit să vină la masa negocierilor? Este cu adevărat dispus să se angajeze în discuţii?", a explicat Rutte. "Atunci haideţi să menţinem presiunea. Cred că funcţionează şi trebuie să continuăm pe această cale", a adăugat el.

"Când războiul se va termina, fie printr-un acord de pace, ceea ce este preferabil, fie, dacă acest lucru nu este posibil, printr-un armistiţiu pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că Ucraina are garanţii de securitate pentru viitor", a mai declarat Rutte.

"Dar cel mai important element aici este că trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a continua lupta, cu cât mai mult succes, şi pentru a exercita această presiune maximă asupra ruşilor", a afirmat el.

Trump şi Rutte au discutat, de asemenea, despre creşterea cheltuielilor pentru apărare, lucru pe care preşedintele SUA l-a cerut insistent puterilor europene, conform declaraţiei comune.

Această întâlnire a avut loc în contextul în care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, are în vedere o revizuire a prezenţei militare americane în Europa.