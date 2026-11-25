1 minut de citit Publicat la 23:59 25 Noi 2026 Modificat la 23:59 25 Noi 2026

Ministrul de Externe a discutat miercuri seară, la Berlin, cu reprezentanții comunității românești din Germania. Foto: Dan Neculăescu/Facebook

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit miercuri seară, la Berlin, cu reprezentanții comunității românești din Germania, relatează Agerpres. Vizita ministrului în Germania are loc după ce președinta partidului extremist AfD, Alice Weidel, și-a întețit atacurile la adresa românilor. Neculăescu a spus că românii sunt bine integrați în Germania, muncesc legal și au o rată de ocupare pe piața muncii de aproximativ 70%, adăugând că „respinge încercarea de a inflama societățile noastre.”

„O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre. Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici.

Contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania”, a scris ministrul Dan Neculăescu pe Facebook.

MAE rămâne aproape de comunitățile românești, inclusiv de cea din Germania, a mai spus Dan Neculăescu. '„Este mesajul pe care îl transmit în dialogul nostru cu partenerii germani, la Berlin”, a scris ministrul.

Copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susținut, într-un discurs ținut miercuri în Bundestag, că familii întregi din România și Bulgaria trăiesc „în lux” din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Declarația a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat și cancelarul Friedrich Merz.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania”, a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenției sale, publicate pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză.

Între altele, Weidel a criticat sistemul german de protecție socială și plata ajutoarelor către persoane care locuiesc în afara Germaniei. Ea a susținut că familii întregi din cele două țări beneficiază de ajutoare sociale acordate de statul german și a pus sub semnul întrebării modul în care sunt verificate prestațiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei.