Statele UE vor să ajute Ucraina, dar nu se pot pune de acord cum. Summitul de joi începe din nou fără consens pe tema ajutorului

3 minute de citit Publicat la 23:04 25 Noi 2026 Modificat la 23:39 25 Noi 2026

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Ajutorul pentru Ucraina a devenit unul dintre puținele puncte asupra cărora țările UE sunt de acord. Ele au poziții divergente asupra dimensiunii și structurii viitorului buget multi-anual al Uniunii. Cu toate acestea, există încă numeroase neclarități legate de aproape toate aspectele sprijinului financiar pentru Kiev, potrivit mai multor informări trimise guvernelor naționale și consultate de The Kyiv Independent pe 24 noiembrie.

Liderii UE urmează să se întâlnească pe 26 și 27 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul financiar pe termen lung pentru Ucraina și despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034. Ambasadorii statelor membre au avut, însă, o primă rundă de discuții pe 24 noiembrie.

La baza discuțiilor s-au aflat o nouă propunere a Comisiei Europene privind acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro Ucrainei în 2027 și o nouă propunere de compromis privind bugetul UE, prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit unei informări trimise de un stat membru guvernului său, există „o recunoaștere extinsă” a necesității de a ajunge la un acord privind finanțarea Ucrainei, iar niciun stat nu pare să se opună categoric celor 100 de miliarde de euro alocate guvernului de la Kiev în propunerea de buget. Însă aici pare să se oprească consensul.

O altă informare, ale cărei detalii au fost confirmate de un al doilea stat membru, menționează că Estonia a descris suma de 100 de miliarde de euro drept „minimul absolut”. În schimb, pentru unele țări nu era clar ce cheltuieli ar urma să fie incluse în această sumă și care ar trebui acoperite separat.

Cea mai recentă propunere de buget prevede că subvenționarea costurilor împrumuturilor, respectiv plata dobânzilor pentru creditele acordate Ucrainei de UE, se va face „suplimentar” față de plafoanele prevăzute în buget.

Mai simplu spus, bugetul ar aloca 100 de miliarde de euro Ucrainei, iar dobânzile plătite de UE pentru alte împrumuturi acordate guvernului de la Kiev ar fi acoperite separat.

Consensul încă lipsește pe detalii

Însă, două informări naționale menționează că Italia și Bulgaria au pus sub semnul întrebării această interpretare.

Răspunsul la această întrebare, care poate fi stabilit definitiv doar prin acordul unanim al statelor membre, va determina dacă mai mult de jumătate din suma propusă va fi consumată imediat pentru plata dobânzilor sau va rămâne disponibilă pentru sprijinirea Ucrainei.

O analiză separată a Comisiei Europene, prezentată Kyiv Independent, estimează că în următorul ciclu bugetar vor fi necesare 55,4 miliarde de euro numai pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja acordate Ucrainei.

Însă, dacă cele 55,4 miliarde de euro vor fi plătite separat, nicăieri nu este precizat exact cum vor fi finanțate aceste cheltuieli.

Potrivit informațiilor despre discuțiile dintre statele membre, Austria a respins crearea unui mecanism special destinat acestui scop, deși a pledat pentru un sprijin „solid și multi-anual” pentru Ucraina.

Finlanda a susținut poziția Austriei privind necesitatea ca toate țările să contribuie mai mult, punct de vedere exprimat public și de cancelarul german, Friedrich Merz.

Nici în această privință nu există, însă, un acord între toate statele membre.

Trei țări ale UE, Ungaria, Cehia și Slovacia, au ales să nu participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE, aprobat definitiv în aprilie.

Diplomații europeni se așteptau ca Bulgaria să li se alăture în cazul celei mai recente propuneri, privind împrumutul de 45 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, până acum doar prim-ministrul slovac, Robert Fico, și-a exprimat public opoziția, susținând că Ungaria împărtășește aceeași poziție.

Prim-ministrul ceh, Andrej Babis, a exclus, de asemenea, participarea țării sale la noi împrumuturi pentru Ucraina, dar a făcut această declarație la ultimul summit al liderilor europeni, în octombrie, înainte de prezentarea celei mai recente propuneri.

Cursa pentru a ajunge la acord până în 2027

Informările consultate de The Kyiv Independent conturează o situație mai nuanțată.

Un stat membru descrie Ungaria ca având „rezerve”, în timp ce un altul precizează că atât Ungaria, cât și Cehia insistă că decizia privind participarea la acoperirea costurilor împrumuturilor pentru Ucraina trebuie luată de șefii de guvern.

Potrivit unei informări naționale, aceleași două țări, alături, posibil, de Grecia și Slovenia, doresc ca discuțiile privind sprijinul pentru Ucraina să fie separate de negocierile asupra bugetului general al UE.

Merz sugerase, însă, anterior, că cele două subiecte ar trebui abordate împreună, iar în cadrul reuniunii această poziție ar fi fost susținută ferm de Suedia.

În ceea ce privește momentul în care statele membre ar putea ajunge la un acord asupra tuturor aspectelor, termenul de la sfârșitul anului 2026 pare să se bucure în continuare de consens.

UE vrea să evite ca negocierile privind bugetul și sprijinul pentru Ucraina să fie blocate de campaniile electorale care vor avea loc în mai multe țări în cursul anului 2027.

Cu toate acestea, Franța ar fi avertizat la reuniunea din 24 noiembrie că presiunile politice de la Paris împotriva încheierii unui acord înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie sunt în creștere.

Dacă negocierile vor continua și în ianuarie, pentru Paris nu va mai fi posibilă încheierea unui acord înaintea alegerilor.