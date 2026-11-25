1 minut de citit Publicat la 23:02 25 Noi 2026 Modificat la 23:06 25 Noi 2026

Valoarea medie a salariului mediu brut anual în UE este de 41.464 de euro. Foto: Getty Images

Salariul mediu brut din România este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, fiind de două ori sub media UE, conform datelor unui studiu Eurostat, preluat de Euronews. Salariul mediu brut anual din România, în 2025, a fost astfel de 20.818 euro, adică echivalentul a 1.734 de euro lunar, sau aproape 8.700 de lei/lună. Comparativ, cel mai mare salariu mediu din UE este în Luxemburg, de 7.134 de euro/lună.

Doar Ungaria, Grecia și Bulgaria au salarii medii brute mai mici decât România.

Salariul mediu pe normă întreagă din Luxemburg este astfel de peste cinci ori mai mare decât cel din Bulgaria, țara aflată la coada clasamentului (unde salariul mediu brut anual e puțin peste 16.000 de euro).

Media UE este de 41.464 de euro - valoarea salariului mediu brut pe 2025 (folosit ca an de referință în studiul Eurostat).

După Luxemburg, cele mai mari salarii din UE sunt în Danemarca (€73.500), Irlanda (€64.387), Belgia (€61.984), Austria (€60.727) și Germania (€56.360).

Franța este, de asemenea, ușor peste media UE cu 44.734 de euro, valoarea salariului mediu brut anual.

Eurostat notează că a luat ca referință veniturile salariale brute, deoarece veniturile nete variază de la țară la țară, din cauza diferențelor de taxe și contribuții sociale.

În ceea ce privește puterea de cumpărare (PPS), o unitate folosită pentru a compara ceea ce se poate cumpăra de o anumită sumă fixă de bani în diferite țări, Luxemburgul rămâne pe primul loc, cu 65.106 PPS, iar Grecia ajunge pe ultimul loc în UE, cu 21.486 PPS.

În privința puterii de cumpărare, România se situează în continuare sub media UE, dar este cotată peste țări precum Portugalia, Cehia, Estonia, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Grecia.