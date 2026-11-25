Marea Britanie exclude taxele egale pentru studenții din UE: "Nu e subiect de negociere". Cât ar fi dispusă Londra să le scadă

2 minute de citit Publicat la 22:45 25 Noi 2026 Modificat la 23:03 25 Noi 2026

Premierul britanic Andy Burnham spune că taxele egale pentru studenții din UE nu fac obiectul negocierilor cu Bruxelles-ul. Foto: Hepta

Marea Britanie nu va oferi studenților din Uniunea Europeană taxe egale cu cele percepute studenților din țară, scrie miercuri Politico, după o confirmare în acest sens din partea premierului Andy Burnham.

Mișcarea vine în timp ce negocierile cu blocul european asupra acestui subiect sunt în curs de desfășurare.

Miercuri, premierul Burnham a dat de înțeles că exclude posibilitatea ca studenții din Uniunea Europeană să poată plăti echivalentul taxelor percepute localnicilor în timp ce studiază în universitățile britanice.

Presat de liderul opoziției, Kemi Badenoch, să infirme posibilitatea unui astfel de acord, șeful guvernului a indicat că taxele egale nu vor fi negociate. Studenții din UE plătesc în prezent sume considerabil mai mari decât studenții britanici pentru a putea fi înmatriculați la universitățile din Regatul Unit.

"Poziția europeană la negocieri nu este poziția britanică, (problema taxelor egale) nu a fost pusă pe masă", a spus Burnham în Camera Comunelor.

Problema taxelor de școlarizare a devenit sursă de tensiuni politice de la finele săptămânii trecute.

Vineri, informații contradictorii venite de la Londra și Bruxelles nu au clarificat dacă acordurile încheiate la summitul Marea Britanie - UE în legătură cu alimentele, emisiile și mobilitatea tinerilor au fost sau nu condiționate de un acord referitor la studenți și taxele plătite de aceștia.

Potrivit lui Burnham, acordul în domeniul universitar nu este legat de celelalte acorduri. "Acordul privind taxele de școlarizare nu este încheiat. Este pe un document separat, o înțelegere separată", a insistat premierul.

Guvernul britanic ar oferi "taxe de 12 mii de lire sterline" pentru studenții din UE

Conform schemei actuale, studenții din UE plătesc sume care uneori pot fi cu 20.000 de lire sterline mai mari decât cele plătite de studenții britanici. Săptămâna trecută, doi diplomați ai UE au declarat la adăpostul anonimatului că Londra a oferit până acum taxe de 12.000 de lire sterline.

Într-o declarație comună publicată vineri, liderii UE și Regatul Unit au comunicat că vor lucra pentru un acord asupra taxelor de școlarizare.

"Vom încheia negocierile în termen de șase luni de la data summit-ului", au precizat ei.

Universitățile britanice au avertizat că scăderea taxelor pentru studenții din UE ar putea afecta "sănătatea financiară" a acestor instituții de învățământ superior, multe dintre acestea confruntându-se deja cu o criză de lichidități.

Potrivit Grupului Russell — care include unele dintre cele mai importante universități din Marea Britanie — orice reducere a taxelor pentru studenții din Uniunea Europeană "ar pune presiune pe locurile pentru britanici" în aceste universități și ar diminua resursele financiare ale învățământului superior din Regat.

Un purtător de cuvânt de la cabinetul premierului Burnham nu a fost în măsură, miercuri, să spună dacă datele de implementare pentru celelalte acorduri vor fi respectate și în cazul în care nu se ajunge la un referitor la taxele de școlarizare.