Franța și Vanuatu se luptă pentru două insule pustii din Pacific. Miza uriașă a disputei: o zonă aproape cât Germania

4 minute de citit Publicat la 21:44 25 Noi 2026 Modificat la 21:44 25 Noi 2026

Conflictul privește insulele Matthew și Hunter, două întinderi mici de pământ vulcanic, populate în principal de păsări marine. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Două insule vulcanice minuscule, nelocuite și aflate în mijlocul Oceanului Pacific, au devenit motivul unui conflict teritorial tot mai intens între Franța și Vanuatu. Deși împreună au o suprafață de numai 1,3 kilometri pătrați, cele două insule ar putea oferi acces la o zonă maritimă aproape cât Germania, bogată în resurse naturale. Disputa, care durează de zeci de ani, a ajuns acum în fața instanțelor internaționale, relatează The Guardian.

Conflictul privește insulele Matthew și Hunter, două întinderi mici de pământ vulcanic, populate în principal de păsări marine. Vanuatu a inițiat două proceduri juridice internaționale împotriva Franței, încercând să obțină recunoașterea suveranității asupra acestora.

Una dintre proceduri, cea de arbitraj, a început luna trecută și ar putea pune sub semnul întrebării drepturile revendicate de Franța asupra unei zone maritime foarte întinse.

Miza este o zonă economică exclusivă de aproximativ 350.000 de kilometri pătrați, aproape cât suprafața Germaniei, care oferă acces la resurse piscicole valoroase și la bogății naturale aflate pe fundul oceanului.

Unde se află cele două insule

Insulele Matthew și Hunter, numite de Vanuatu Umaenupne și Umaeneg sau Leka, se află în Oceanul Pacific, la est de Australia și la sud de Vanuatu.

Împreună, cele două insule au o suprafață de numai 1,3 kilometri pătrați și nu sunt locuite.

Insulele Matthew și Hunter. Foto: Google Maps

Franța susține că insulele și apele din jurul lor aparțin Noii Caledonii, un teritoriu francez din Pacific.

De cealaltă parte, Vanuatu afirmă că acestea fac parte din teritoriul comunităților sale insulare din extremitatea sudică a țării. Populațiile indigene din aceste comunități ar avea legături culturale și tradiționale cu insulele, păstrate de-a lungul secolelor.

Potrivit lui Donald Rothwell, profesor de drept internațional la Universitatea Națională Australiană, adevărata valoare a celor două insule nu este dată de suprafața lor, ci de întinderea apelor asupra cărora pot conferi drepturi.

„Drepturile maritime și suveranitatea asupra resurselor care decurg din deținerea acestor insule ar depăși cu mult valoarea terenului”, a explicat profesorul.

Aceste drepturi, revendicate în prezent de Franța, includ zona economică exclusivă din jurul insulelor, care permite exploatarea resurselor piscicole și a celor de pe fundul mării.

Cum a ajuns Franța să revendice insulele din Pacific

Franța administrează trei teritorii în Oceanul Pacific: Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna.

Vanuatu s-a aflat sub administrația comună a Franței și Marii Britanii până în 1980, când și-a obținut independența. Chiar și în acea perioadă, Parisul și Londra aveau neînțelegeri cu privire la apartenența insulelor Matthew și Hunter.

După independență, Vanuatu a început să revendice cele două insule, invocând legăturile culturale și economice pe care populațiile indigene le-ar fi avut cu acestea timp de secole.

Franța, în schimb, și-a menținut prezența în zonă. Autoritățile franceze organizează periodic expediții militare pe insule și au instalat acolo inclusiv o stație meteorologică.

În ultimii ani, încercările diplomatice de soluționare a disputei s-au intensificat. Subiectul a fost discutat inclusiv în 2025, la Paris, între președintele francez Emmanuel Macron și premierul statului Vanuatu, Jotham Napat.

Vanuatu a deschis două proceduri internaționale împotriva Franței

Vanuatu încearcă acum să obțină o soluție prin intermediul instanțelor internaționale. În august, autoritățile au sesizat Curtea Internațională de Justiție (CIJ), cerând recunoașterea suveranității țării asupra celor două insule. Procedura nu poate însă continua fără acordul Franței de a participa la proces.

Separat, luna trecută, Vanuatu a inițiat o procedură de arbitraj împotriva Parisului, în baza Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS).

Această a doua acțiune ar putea avea consecințe importante asupra drepturilor maritime revendicate de Franța.

Vanuatu susține că Matthew și Hunter nu ar trebui considerate insule în sensul care le-ar permite să genereze o zonă economică exclusivă, ci simple stânci incapabile să susțină viața umană.

Conform dreptului internațional, asemenea formațiuni pot avea o mare teritorială de numai 12 mile marine, fără să beneficieze de drepturile extinse asupra resurselor pe care le poate genera o insulă.

Dacă argumentul ar fi acceptat, suprafața maritimă revendicată în prezent de Franța în jurul celor două formațiuni s-ar putea reduce considerabil.

De ce susțin Franța și Vanuatu că insulele le aparțin

Vicepremierul statului Vanuatu, Johnny Koanapo, a declarat că sesizarea Curții Internaționale de Justiție reprezintă pentru Paris o ocazie de a demonstra că respectarea regulilor internaționale nu este doar o declarație de principiu. El susține că insulele au făcut parte din istoria comunităților din Vanuatu cu mult înainte de sosirea puterilor coloniale.

„Insulele au făcut întotdeauna parte din istoria noastră, din vremuri imemoriale, chiar înainte de sosirea puterilor coloniale în Vanuatu”, a spus Koanapo.

Potrivit acestuia, obținerea suveranității asupra insulelor ar însemna încheierea procesului de decolonizare a țării.

„Ne-am obținut independența, dar nu ne-am recuperat întreaga integritate teritorială”, a explicat vicepremierul.

Franța respinge însă revendicările statului Vanuatu și susține în continuare că Matthew și Hunter fac parte din teritoriul său.

În februarie, Ministerul francez de Externe a transmis că disputa îndelungată a împiedicat cele două țări să stabilească o frontieră maritimă și a creat incertitudini juridice care afectează pescuitul și cercetarea științifică.

The Guardian a solicitat puncte de vedere din partea guvernelor Franței și Noii Caledonii, însă nu a primit răspunsuri înainte de publicarea articolului.

Cum este privită disputa în restul regiunii Pacificului

Profesorul Donald Rothwell consideră că disputa dintre Franța și Vanuatu face parte dintr-o tendință tot mai vizibilă: statele insulare mici din Pacific încep să conteste în instanțele internaționale pozițiile marilor puteri.

„Vedem o atitudine mult mai fermă din partea statelor insulare mici, în special a celor din Pacific”, a explicat el.

Profesorul a amintit și campania prin care Vanuatu a reușit să obțină un aviz consultativ important al Curții Internaționale de Justiție privind schimbările climatice.

Revendicările statului Vanuatu sunt însă criticate de politicienii din Noua Caledonie care susțin menținerea legăturilor cu Franța.

Nicolas Metzdorf, unul dintre cei doi reprezentanți ai Noii Caledonii în Adunarea Națională a Franței, a respins ideea ca o instanță internațională să decidă asupra suveranității insulelor.

„Nu prea mă interesează ce ar spune organizația internațională. Eu apăr interesele țării mele”, a declarat acesta.

În schimb, revendicările statului Vanuatu beneficiază de mult timp de sprijinul mișcării pentru independență a populației indigene kanak din Noua Caledonie, care încearcă de zeci de ani să obțină desprinderea teritoriului de Franța.