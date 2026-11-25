Polonia face zonă de interdicție aeriană lângă Ucraina și o vrea extinsă până în România: "Țintele, doborâte fără identificare vizuală"

2 minute de citit Publicat la 21:43 25 Noi 2026 Modificat la 21:44 25 Noi 2026

Avioane de luptă F-16. Acest model se află în dotarea mai multor state NATO, inclusiv România. Polonia vrea ca aviația aliată să doboare drone și rachete rusești în spațiul aerian al Ucrainei. FOTO: Profimedia Images

Polonia intenționează să stabilească o zonă de interdicție aeriană de-a lungul frontierei sale estice, după numeroase incidente în care drone sau rachete folosite în războiul din Ucraina au căzut pe teritoriul său, scrie The Moscow Times, care citează Bild.

Într-un astfel de caz recent, rachete rusești Kh-101 au ajuns la zeci de kilometri în adâncimea teritoriului polonez, iar premierul Donald Tusk a acuzat o provocare deliberată a Moscovei, versiune susținută și de analiștii think thank-ului ISW.

Instituirea zonei de interdicție aeriană ar oferi armatei poloneze o capacitate mai mare de a răspunde amenințărilor aeriene. Practic, într-o astfel de zonă, piloții militari vor putea să doboare ținte fără identificare vizuală, a explicat ministrul adjunct al Apărării de la Varșovia, Cezary Tomczyk.

Potrivit acestuia, zona de interdicție aeriană ar putea fi decretată încă de la sfârșitul lunii decembrie sau de la începutul lunii ianuarie, anul viitor.

Anumite restricții sunt deja în vigoare în regiunile de frontieră ale Poloniei: aici, zborurile sunt interzise la altitudini de aproximativ 3 km în timpul zilei și aproape în totalitate noaptea.

Însă aria de interdicție, în logica noii inițiative, se va extinde în țară, acoperind zeci de kilometri de la frontieră către interiorul teritoriului.

Polonezii propun interdicție aeriană pe tot flancul estic al NATO

Pentru a se proteja și mai eficient împotriva atacurilor rusești, autoritățile poloneze vor instituirea unor măsuri similare la întreaga frontieră estică a NATO.

Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat că ar susține o astfel de inițiativă.

"Moscova își intensifică acțiunile agresive în statele baltice, în Polonia, la Marea Neagră, în spațiul cosmic și chiar în Germania, uneori cu un preț măsurat în vieți omenești. Prin urmare, Europa trebuie să stabilească limite clare pentru Rusia", a afirmat Merz.

El a insistat cu propunerea de a crește cheltuielile pentru apărare în bugetul federal pe 2027 cu 30% și de a i se aloca 11,6 miliarde de euro Ucrainei.

Varșovia a propus NATO să doboare dronele și rachetele rusești deasupra Ucrainei

În contextul în care drone rusești cu explozibili sau fără au intrat în mod repetat în spațiul aerian al Poloniei, României și statelor baltice, Varșovia insistă pentru o barieră împotriva lor nu numai pe propriul teritoriu, ci și pe teritoriile celorlalte state de pe flancul estic NATO.

Luni, la o reuniune de la Bruxelles, oficialii polonezi au propus ca statele NATO să ia în considerare posibilitatea interceptării dronelor și rachetelor rusești înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul alianței.

În acest sens, Ucraina va trebui să avertizeze blocul militar cu privire la rachetele care survolează teritoriul său și care se îndreaptă spre statele NATO. În plus, va trebui să acorde avioanelor aliate acces la spațiul său aerian.

"O rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul nostru aerian reprezintă deja o amenințare directă pentru noi. Cred că doborârea de rachete deasupra teritoriului ucrainean, la cererea Ucrainei, se încadrează în definiția autoapărării", a explicat ”, a declarat miercuri Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, conform publicației citate.