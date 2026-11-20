Explozie puternică în Polonia, la 40 de km de granița cu Ucraina. Varșovia verifică dacă a fost o rachetă rusească sau o dronă

6 minute de citit Publicat la 10:36 20 Noi 2026 Modificat la 11:37 20 Noi 2026

Polonia verifică dacă spațiul său aerian a fost încălcat vineri dimineață, după ce în estul țării, la 40 de km de granița cu Ucraina, s-a auzit o explozie, scrie Kyiv Post. Incidentul a avut loc în timp ce Rusia lansa un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, în care au murit cel puțin cinci oameni. ”Din cauza încălcării spațiului aerian polonez, am convocat o întâlnire cu participarea miniștrilor, a reprezentanților armatei poloneze și a șefilor serviciilor”, a anunțat premierul Donald Tusk.

UPDATE 11.30 Dariusz Działo, de la Centrul Provincial de Management al Crizelor din Lublin, a declarat că un obiect a căzut pe câmpuri din Lipowiec, în comuna Księżpol din raionul Biłgoraj, unde a luat foc, scrie TVP World.

El a spus că nu este încă clar dacă obiectul a fost o rachetă sau o dronă și că accesul la fața locului rămâne dificil deoarece obiectul încă ardea. Zona fusese izolată, pompierii fiind la fața locului.

El a spus că nu există amenințări la adresa fermelor sau pădurilor din apropiere.

Działo a mai spus că au existat rapoarte neconfirmate despre posibile căderi de obiecte în alte locații, căutările fiind în curs de desfășurare.

Parchetul districtual Lublin a declarat că desfășoară proceduri privind posibila încălcare a spațiului aerian polonez și că „numărul exact și natura obiectelor sunt în curs de determinare”.

„Vom oferi mai multe informații după finalizarea inspecției și analizelor preliminare”, a declarat procuratura.

UPDATE 11.20 Armata a raportat vineri dimineață o „suspectată încălcare a spațiului aerian polonez”.

Unul dintre obiecte a căzut pe câmp, lângă o pădure din Nowy Lipowiec, județul Biłgoraj, și a luat foc. Nu există rapoarte despre răniți.

Serviciile de urgență au luat măsuri de securitate în zona pădurii dintre Rudnik și Kopki.

Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Districtual din Lublin, a anunțat că procuratura a confirmat prăbușirea unui singur obiect în orașul Nowy Lipowiec.

Polițiștii securizează un loc din Mołodycz, unde elemente metalice ale unui obiect necunoscut sunt împrăștiate pe o suprafață extinsă în apropierea iazurilor Miłków, a informat purtătorul de cuvânt al poliției districtuale din Jarosław, Anna Długosz. În prezent, nu există nicio confirmare că descoperirea ar fi legată de o încălcare a spațiului aerian polonez.

Știrea inițială

Armata poloneză a anunțat că, în jurul orei 6.30, este posibil ca obiecte aeriene neidentificate să fi intrat în spațiul aerian al Poloniei. Militarii analizează datele radar și verifică informațiile despre un posibil impact.

BREAKING: A Russian Kh-101 cruise missile has struck near the town of Chmielek in eastern Poland. It’s around 45 km from the border with Ukraine. https://t.co/xsW926k2qn — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

Martorii spun că au auzit o explozie puternică lângă satul Chmielek. Un videoclip apărut online pare să arate o lumină puternică, urmată de o explozie.

Armata nu a confirmat deocamdată ce a provocat explozia și nici dacă ceva a intrat cu adevărat în spațiul aerian polonez.

Ca măsură de precauție, apărarea antiaeriană a fost pusă în alertă. Aeroportul din Rzeszów și-a oprit temporar activitatea.

Mai devreme, sirenele sunaseră în orașul Lublin, din estul țării. Locuitorii au primit pe telefon un mesaj de urgență de la autorități, care îi avertiza că ar putea avea loc un atac aerian. „Pericol de atac aerian. Găsiți un loc sigur. Urmați instrucțiunile serviciilor de urgență. Așteptați noi informații”, scria în mesaj, potrivit Radio Lublin.

Mesaje de avertizare au primit și locuitorii din regiunea Subcarpatia, din sud-estul țării. Autoritățile au confirmat că apărarea antiaeriană a fost pusă în alertă.

Polonia trimisese deja în aer avioane militare și supraveghea mai atent cerul, pentru că rachetele rusești zburau aproape de granița de vest a Ucrainei.

Rachete și drone rusești au lovit vestul Ucrainei

În același timp, Rusia a lansat un atac masiv asupra vestului Ucrainei, cu rachete de croazieră Kalibr și drone. S-au auzit explozii la Liov și la Ivano-Frankivsk.

Pe la 6.30, aproape toată regiunea Liov a fost pusă în alertă aeriană de nivel roșu. Primarul Liovului, Andrii Sadovîi, a anunțat că un grup de rachete Kalibr se îndrepta spre vestul țării. Apoi apărarea antiaeriană a intrat în acțiune, iar în oraș s-au auzit explozii.

La 7.02, șeful administrației militare a regiunii, Maksîm Kozîțkîi, a avertizat că se apropiau încă două rachete.

Și în timpul nopții, regiunea fusese atacată cu drone cu motor cu reacție, iar apărarea antiaeriană a intervenit de mai multe ori deasupra orașului.

Bucăți dintr-o dronă Shahed au căzut pe strada Lazarenko din Liov. Două mașini au fost avariate, iar geamurile unui cămin au fost sparte. Pe strada Puliui, pe trotuar, a fost găsită o bucată de rachetă, iar echipele de urgență au intervenit la fața locului.

Potrivit primarului Sadovîi, primele informații arată că două persoane au murit.

În satul Lîsînîci, de lângă Liov, a fost avariată o casă.

Rușii au lovit și o instalație energetică din regiune, așa că în unele zone curentul a fost oprit de urgență.

Explozii s-au auzit și la Ivano-Frankivsk. Primarul Ruslan Marțînkiv a avertizat că apărarea antiaeriană ar putea acționa deasupra orașului și le-a cerut oamenilor să stea departe de instalațiile energetice.

După explozii, tensiunea din rețeaua electrică a fluctuat. Troleibuzele de pe strada Mazepa au circulat pe baterii.

Primarul le-a spus oamenilor să se aștepte la alerte aeriene lungi pe tot parcursul zilei și i-a sfătuit să-și încarce bateriile externe și să-și facă provizii de apă.

Trei morți la Kiev

Atacurile cu rachete balistice asupra Kievului au ucis trei oameni și au rănit cel puțin 15, potrivit autorităților. Primarul Vitali Klitschko a spus că victimele lucrau la compania de apă a orașului, Kîivvodokanal.

Au fost avariate clădiri în raioanele Obolonskîi și Podilskîi, infrastructură în raionul Holosiivskîi și trei poduri care leagă cele două maluri ale capitalei. Klitschko le-a cerut oamenilor să nu iasă din casă decât dacă e necesar și companiilor să-și lase angajații să lucreze de acasă.

Mai multe cartiere au rămas fără curent. Compania de energie DTEK a raportat întreruperi în raioanele Pecerskîi, Solomianskîi, Holosiivskîi, Dniprovskîi și Darnîțkîi. În alte zone, curentul a fost oprit de urgență, pentru că echipamentele erau avariate și rețeaua era suprasolicitată.

Peste zece răniți în regiunile Dnipropetrovsk și Harkov

Noaptea trecută și vineri dimineață, Rusia a atacat și alte regiuni ale Ucrainei. Au izbucnit incendii, au fost avariate locuințe și infrastructură, iar cel puțin 15 oameni au fost răniți, potrivit serviciului ucrainean pentru situații de urgență (DSNS).

În regiunea Poltava, pompierii au stins un incendiu la o fabrică din raionul Kremenciuk, lovită de ruși. Au lucrat cu riscul ca atacul să se repete. Nimeni nu a fost rănit.

În regiunea Dnipropetrovsk, cinci oameni au fost răniți. La Jovti Vodî a luat foc un bloc cu cinci etaje, iar salvatorii au scos două persoane din clădire. Au mai fost avariate blocuri, o bancă, magazine și mașini.

În raioanele Nikopol și Dnipro au luat foc case, iar la Krivîi Rih au fost lovite o benzinărie și obiective de infrastructură. Toate incendiile au fost stinse.

În regiunea Harkov, alți zece oameni au fost răniți în atacurile cu drone din timpul nopții și al dimineții. În orașul Harkov, cinci oameni au fost răniți după ce o dronă a lovit curtea unei unități medicale. Au fost avariate o clădire a spitalului, un bloc și mai multe mașini, iar un autoturism a luat foc în parcare. Încă cinci oameni au fost răniți în raionul Lozova. La Zlatopil a luat foc o clădire administrativă, iar la Biliaivka a ars un garaj.

Pompierii și salvatorii locali au intervenit în toate zonele afectate.

Căile ferate avariate, trenuri cu întârziere

Atacurile au avariat calea ferată în mai multe locuri, iar unele trenuri au întârzieri, a anunțat compania căilor ferate ucrainene, Ukrzaliznîțea.

„Chiar dacă a fost unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete și drone, ne continuăm activitatea. Respectăm însă cu strictețe regulile de siguranță și evacuăm oamenii ori de câte ori pasagerii sau angajații noștri sunt în pericol”, a transmis compania.

Ukrzaliznîțea a spus că noaptea a fost extrem de grea pentru echipele de supraveghere și pentru feroviarii de serviciu.

În prezent, circulația feroviară din Kiev s-a reluat. Totuși, unele trenuri au încă întârzieri, din cauza pericolului și a avariilor. Feroviarii lucrează să repare cât mai repede porțiunile afectate.