Ministrul Apărării anunţă că radarele care pot detecta dronele la joasă altitudine ajung mai devreme în România. Finanţarea, prin SAFE

Radarele care pot detecta dronele la joasă altitudine ajung mai devreme în România. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat, miercuri, că România va primi mai devreme radarele Ground Master, produse de compania franceză Thales, echipamente destinate detectării țintelor care zboară la joasă altitudine, inclusiv a dronelor. "Ne-au promis că, ei fiind finanțați prin SAFE, ne vor livra mai devreme. Asta este un lucru foarte important. Le-am mulțumit public pentru acest lucru", a declarat Oprea la Europa FM.

Ministrul Apărării a anunţat că detectarea, urmărirea și interceptarea dronelor sunt componente care trebuie să funcționeze împreună.

"Toate sunt înlănțuite, toate trebuie să funcționeze bine. Avem nevoi și, spre exemplu, am vorbit cu o companie franceză, Thales, dacă pot să-i spun și numele, care ne va furniza radarele Ground Master, care văd în zona aceasta de zbor la joasă altitudine, adică acolo unde dronele zboară astăzi.

Și ne-au promis că, ei fiind finanțați prin SAFE, ne vor livra mai devreme. Asta este un lucru foarte important. Le-am mulțumit public pentru acest lucru. Este genul de sprijin pe care îl căutăm în mod activ. Mai sunt și alte inițiative, lucrez la ele, lucrăm la ele, Guvernul României, Președinția lucrează la ele", a mai afirmat Oprea pentru sursa citată.

Acesta a mai spus că este important ca românii să simtă că, într-adevăr, Armata este pregătită, în contextul în care Mark Rutte a îndemnat țările NATO să-și pregătească populația pentru război.

"Trebuie să pregătim, în primul rând, instituțiile statului român, felul în care putem să fim prezenți, să avem serviciile publice în stare de funcțiune. Prevenția, faptul că te gândești și la lucrurile care ar putea să fie mai puțin plăcute, nu înseamnă că ele se întâmplă, ci înseamnă că ești pregătit.

Partea efortului de descurajare pe care îl face România este faptul că arăți că ești pregătit tot timpul, cum sunt forțele armate române, dar și celelalte structuri de forță ale statului român", a afirmat Oprea, care a adăugat că n-are în plan să transmită recomandări despre cum ar trebui să se pregătească populația pentru eventuale situații de urgență:

"În acest moment, nu. Tema noastră principală este ca noi, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu celelalte ministere de forță, să fim bine pregătiți, să fim prezenți, să avem echipamente mai bune, să avem radare mai bune, să putem vedea mai bine, să putem anticipa mai bine, să colaborăm mai bine cu partenerii noștri aliați, care sunt prezenți tot timpul și fizic, și cu informații pentru România".