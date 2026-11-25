1 minut de citit Publicat la 19:34 25 Noi 2026 Modificat la 19:34 25 Noi 2026

Fostul premier Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta

Marcel Ciolacu a criticat, miercuri, reforma administrativ-teritorială propusă de PSD și aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Fostul președinte al PSD a spus că el ar fi „pornit altfel” și ar fi fost „mult mai simplu și mult mai ușor de pus în practică”. Șeful Consiliului Județean Buzău a avertizat, de asemenea, că un astfel de proiect trebuie dezbătut, iar astfel de decizii nu pot fi luate „din birou”, relatează News.ro.

„Sunt preşedintele Consiliului Judeţean, nu mai sunt un decident naţional, dar aş fi pornit altfel reforma, aş fi pornit-o cu serviciile-suport care deservesc UAT-urile. Ar fi fost mult mai simplu şi mult mai uşor de pus în practică”, a declarat, miercuri, preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

El a dat drept exemplu de serviciu-suport certificatele de urbanism. După modificarea Legii urbanismului, Consiliul Judeţean, împreună cu ACoR, a preluat emiterea certificatelor de urbanism pentru primăriile care nu mai au acest drept.

Fostul lider al social-democraților a admis că proiectul pus în dezbatere publică de Guvern are o „viziune mult mai largă şi de durată”, dar a avertizat că o astfel de viziune devine vulnerabilă în timp. 1Nu facem politică în România numai în anii electorali, facem politică non-stop. Un astfel de proiect trebuie dezbătut, nu poţi să iei deciziile din birou!, a adăugat Ciolacu.

Joi, la Buzău, va avea loc o întâlnire informală despre reforma administrativă la care vor participa prefectul, vicepreşedinţii CJ şi parlamentari buzoieni. Ciolacu a anunţat că este aşteptat şi ministrul Dezvoltării.

Potrivit preşedintelui CJ Buzău, există comune care vor să fuzioneze voluntar.

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă care vizează comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale şi instituirea unor măsuri de sprijin în acest sens a fost pus, vineri, în consultare publică.

Ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica a precizat că decizia finală va fi luată de cetăţeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziţie 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reduce la jumătate impozitul pe locuinţe şi terenuri timp de 5 ani.

El a adăugat că, în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de banii de la bugetul de stat.

Calendarul prevede ca, la alegerile locale din 2028, noile comune să îşi aleagă primarii şi consiliile locale, iar, începând cu 1 ianuarie 2029, cetăţenii să beneficieze de reducerea la jumătate a impozitelor.