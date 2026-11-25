Alice Weidel îi atacă iar pe români după ce a fost apărată Simion: "Familii întregi trăiesc regește cu ajutoarele din Germania"

2 minute de citit Publicat la 18:49 25 Noi 2026 Modificat la 19:03 25 Noi 2026

Alice Weidel, co-președinta partidului german de extremă dreapta, AfD. Foto: Getty Images

Alice Weidel, șefa formațiunii germane de extremă dreapta AfD, a lansat, miercuri, un nou atac la adresa românilor, la câteva săptămâni după ce i-a acuzat că "jefuiesc sistemul de ajutoare sociale din Germania". La momentul respectiv, Weidel a folosit drept pretext un documentar despre imigrația din țara sa și și-a postat comentariile pe rețeaua X.

Miercuri, șefa AfD s-a exprimat în Bundestag, forul parlamentar german.

Presa de la Berlin a relatat în legătură cu apelul făcut de Weidel la schimbarea politicii de migrație și "expulzări riguroase". Ea a susținut că românii din Germania primesc ajutoare pentru copii despre care "nimeni nu știe dacă există cu adevărat".

"Nimeni nu știe cu adevărat dacă acești copii măcar există măcar, însă în România și Bulgaria familii întregi trăiesc regește cu ajutoarele acordate de Germania. Eșecul statului german în domeniul asistenței sociale este instituționalizat și se auto-întreține", a acuzat ea, conform celor consemnate pe site-ul legislativului german.

Șefa AfD a pledat în favoarea schimbării politicii guvernului de la Berlin în ceea ce privește migrația și a insistat pentru expulzarea imigranților.

"Controale stricte la granițe, respingerea, fără excepție, a tuturor imigranților ilegali, deportări riguroase în conformitate cu legea și încetarea milioanelor de încălcări ale legislației", a cerut Weidel. Ea a mai solicitat "eliminarea factorilor care atrag migrația, acordarea de ajutoare sub formă de bunuri și servicii – nu sub formă de bani – pentru solicitanții de azil, precum și naturalizări bazate pe criterii stricte, după o perioadă care să nu fie mai mică de zece ani".

Simion sare în apărarea șefei AfD, care a spus că românii "jefuiesc" sistemul social din Germania: Nu mi-aș cere scuze"

În urmă cu aproximativ două săptămâni, liderul AUR, George Simion, a declarat la Digi24 că nu consideră jignitoare declarațiile făcute de Alice Weidel, președinta partidului german de extremă dreapta AfD, la adresa românilor.

Weidel afirmase la sfârșitul lunii octombrie că tot mai mulți imigranți din România "jefuiesc sistemul social" din Germania, având acces la alocații pentru copii, ajutor de bază și asistență medicală.

Declarațiile făcute de Weidel au atras reacția majorității instituțiilor și liderilor politici de la București. MAE a comunicat că respinge "orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români" în țările Uniunii Europene și a arătat că românii din Germania au o contribuție economică și socială majoră la funcționarea acestui stat.

Chestionat în legătură cu acest subiect, Simion a opinat că politicienii AfD nu au de ce să prezinte scuze. El a afirmat că au existat "nuanțe" în declarații.

George Simion spune că "românii din Germania votează AfD", după ce șefa AfD i-a acuzată că fură ajutoarele sociale

"Știu declarația. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. Mare parte din presa românească se simte jignită, dar presa românească, de multe ori, este mai sensibilă.

Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează și AfD, pentru că încurajează munca cinstită, iar majoritatea românilor din Germania sunt muncitori și își plătesc taxele", a spus Simion.

El a invocat "situația specială de la Magdeburg", cu oameni, inclusiv români, care vin în mod special în Germania pentru a trăi din ajutoare sociale.