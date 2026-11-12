Simion o apără pe șefa AfD, care a spus că românii „jefuiesc” sistemul social din Germania: „Nu ne-a jignit. Nu mi-aș cere scuze”

2 minute de citit Publicat la 13:15 12 Noi 2026 Modificat la 14:00 12 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion, îi ia apărarea șefei AfD, Alice Weidel. Foto: Colaj GettyImages/Hepta

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Digi24, că nu consideră jignitoare declarațiile făcute de Alice Weidel, președinta partidului german de extremă dreapta AfD, la adresa românilor. Weidel a afirmat la finele lunii trecute că tot mai mulți imigranți din România "jefuiesc sistemul social" din Germania pentru că au acces la alocații pentru copii, ajutor de bază și asistență medicală.

Declarațiile făcute de Weidel au atras reacția majorității instituțiilor și liderilor politici de la București. MAE a comunicat că respinge "orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români" în țările Uniunii Europene și a arătat că românii din Germania au o contribuție economică și socială majoră la funcționarea acestui stat.

Chestionat în legătură cu acest subiect, Simion a opinat că politicienii AfD nu au de ce să prezinte scuze. El a afirmat că au existat "nuanțe" în declarații.

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"Știu declarația. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. Mare parte din presa românească se simte jignită, dar presa românească, de multe ori, este mai sensibilă.

Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează și AfD, pentru că încurajează munca cinstită, iar majoritatea românilor din Germania sunt muncitori și își plătesc taxele", a spus Simion.

El a invocat "situația specială de la Magdeburg", cu oameni, inclusiv români, care vin în mod special în Germania pentru a trăi din ajutoare sociale.

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"Românii cinstiți s-au săturat de ajutoare sociale, de profitorii de urma sistemului de ajutor social. E vorba de cazul de la Magdeburg și eu consider că românii care muncesc cinstit acolo s-au săturat de fel de fel de profitori și de migrație ilegală care căpușează sistemul social.

Genul acesta de oameni care profită de statul social nu cred că ar trebui încurajați nici în România, nici în Germania, nici în Italia. Există nuanțe", a continuat el.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, George Simion înființează, duminică, un grup de prietenie AUR - AfD. Simion a confirmat, la Digi24, că parlamentari ai AfD vor veni la București.

Liderul AUR a fost întrebat, în continuare, dacă politicienii AfD invitați de AUR vor prezenta scuze pentru afirmațiile legate de imigranții români.

"Eu nu știu dacă o să vină să-și ceară scuze și nu știu dacă au de ce. În opinia mea, pot să dialogheze cu dumneavoastră. Cel puțin eu nu mi-aș cere scuze dacă aș fi în locul lor și aș veni să discut de la egal la egal cu dumneavoastră", a conchis el.