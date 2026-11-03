Șefa AfD, atac dur la adresa migranților români din Germania. Alice Weidel: „Jefuiesc sistemul social”

1 minut de citit Publicat la 13:26 03 Noi 2026 Modificat la 13:26 03 Noi 2026

Șefa AfD, Alice Weidel. Foto: Getty Images

Alice Weidel, șefa partidului german de extremă dreapta AfD, a lansat un atac dur și direct la migranții români. Într-un mesaj postat pe X, la finalul lunii octombrie, Weidel i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”. Pe lângă mesaj, ea a distribuit și un documentar despre migranții români.

„Alocația pentru copii, ajutorul social de bază, asistența medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se va produce o schimbare radicală în politica de migrație”, a scris Weidel pe X.

Kindergeld, Grundsicherung, medizinische Versorgung: Immer mehr Migranten aus Rumänien plündern unser Sozialsystem. Allein in Magdeburg haben sich die Ausgaben auf 3 Millionen Euro im Jahr verzwanzigfacht. Nur mit der AfD gibt es eine Migrationswende! https://t.co/xsCdjYaxJq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 28, 2026

Partidul Alternativă pentru Germania (AfD) promovează politici dure-antimigrație, similare cu cele ale partidului condus de Nigel Farage în Marea Britanie în perioada premergătoare Brexitului, referendumul care a dus la ieșirea țării din UE. Alice Weidel e candidata AfD la postul de cancelar federal.

Numărul românilor din Germania este de aproximativ 900.000, potrivit estimărilor neoficiale. Cei mai mulți dintre aceștia lucrează în industrie, agricultură, dar și în sectorul serviciilor.

Documentarul AfD publicat de Alice Weidel a fost realizat de o ziaristă germană care a vizitat cartierele sărace din orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, precum și satele românești de origine ale migranților. Documentarul se centrează pe consecințele liberei circulații în UE pentru orașe, locuitori și imigranți.

Acesta nu este singurul atac la adresa României al ei. Weidel a spus, pe 22 octombrie într-un interviu, că Occidentul trebuie să țină cont de „interesele de securitate” ale Rusiei și să îl „forțeze” pe Zelenski să facă pace cu Putin. Aceasta acuză NATO că nu a ținut cont de „îngrijorările” Rusiei și că a „instalat sisteme de rachete, cu capacitate nucleară, în apropierea graniței, în special în România”.

Weidel se referă la sistemul Aegis de la Deveselu, care este un sistem american strict defensiv.