Prima reacție a Kremlinului, după scufundarea corvetei ruse în portul libian Benghazi din Mediterana, de către dronele navale ucrainene

2 minute de citit Publicat la 14:31 23 Noi 2026 Modificat la 14:35 23 Noi 2026

Corveta rusă „Mercury”, aflată la cheu în portul libian Benghazi, s-a scufundat, după atacul cu drone navale. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a refuzat să comenteze atacul ucrainean cu drone navale care a dus la scufundarea corvetei ruse Mercury și asupra navei cargo MV ANGARA, în largul coastelor Libiei. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a precizat însă că Moscova „ a luat act” de declarația făcută de Volodimir Zelenski, în care liderul ucrainean a confirmat că atacul asupra corvetei a fost organizat de Kiev, informează The Moscow Times.

„Acest lucru este gestionat de departamentul nostru de apărare, iar informațiile, dacă se consideră potrivite, vor fi furnizate de către departamentului apărării", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, când a fost rugat să comenteze atacul.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat luni că Ucraina a organizat atacul cu drone asupra navelor rusești din Meditarana. Atacul asupra corvetei a fost descris de liderul ucrainean o drept o operațiune „exemplară”.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

„Continuăm operațiunile maritime în zonele vizate. Răspundem agresiunii Rusiei. Dezvoltăm noi arme ucrainene”, a spus Zelenski, într-o postare publicată pe rețeaua X.

Zelenski a spus că în atacul asupra corvetei „Mercury”, ucrainenii au folosit șapte drone navale. Liderul de la Kiev a descris nava militară rusă, lansată la apă în 2023, drept una dintre cele mai noi modele ale marine ruse.

Corveta rusă Mercury și nava cargo ANGARA au fost atacate de șapte drone navale în portul Benghazi în noaptea de 22 noiembrie. Potrivit surselor Associated Press, dronele au fost lansate dintr-o bază din vestul Libiei controlată de forțele ucrainene.

Corveta Mercury a fost scufundată la cheu, în portul libian Benghazi și, odată cu ea, a fost distrus și elicopterul Ka-27 aflat la bordul navei. La rândul său, nava de marfă scufundată de dronele ucrainene transporta armament, potrivit liderului ucrainean, Volodimir Zelenski.