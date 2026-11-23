Imagini din satelit cu corveta rusă scufundată în portul Benghazi din Libia. Nava a fost atacată de un „roi” de drone navale

2 minute de citit Publicat la 08:45 23 Noi 2026 Modificat la 09:01 23 Noi 2026

Autoritățile din estul Libiei au confirmat producerea unei explozii la bordul unei nave rusești ancorate la o bază navală din Benghazi, Libia, și care a fot provocată de un atac cu drone. Explozia navei a avut loc duminică dimineața, în timp ce nava se oprise pentru combustibil și provizii în drum spre Rusia, informează BBC. Imagini din satelit, de înaltă rezoluție, arată corveta rusă din clasa Steregușcîi, Proiekt 20380 (Mercury), răsturnată și parțial scufundată în apă, cu doar partea din față (prova) încă vizibilă.

Conform The Moscow Times, care citează un blogger militar pro-rus („Rybar”), cel puțin 6 drone navale au fost implicate în atacul asupra „Mercury”, din care două au lovit ținta.

Autorităţile din estul Libiei au anunţat că o a doua navă a fost atacată duminică de drone în largul oraşului Benghazi, la câteva ore după ce un vas rusesc a fost vizat în portul acestui oraş, transmite AFP, preluată de Agerpres

Ministerul Sănătăţii al autorităţilor din estul ţării a indicat că o navă comercială a fost „ţinta unor drone maritime încărcate cu explozibili în largul oraşului Benghazi”.

Atacurile nu au fost revendicate imediat, însă survin în contextul în care forţele ucrainene şi-au intensificat loviturile cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei, mult dincolo de liniile frontului.

Sâmbătă, un cargou rusesc a fost atacat de o dronă ucraineană în Marea Baltică. La începutul lunii martie, o navă rusească de transport GNL s-a scufundat în largul coastelor libiene în urma unei lovituri atribuite Ucrainei de către Moscova.

Duminică, presa locală a relatat iniţial despre o explozie la un depozit de muniţii dintr-o bază navală din Benghazi, menţionând un incendiu.

Libienii anunță că 12 drone cu explozibili au fost interceptate în largul portului Benghazi

Guvernul cu sediul în acest oraş a făcut cunoscut ulterior într-un comunicat că primele rezultate ale anchetei privind explozia arată că aceasta s-a „produs la bordul navei (ruseşti) ancorate în port” şi că este „probabil ca aceasta să fi fost vizată de un atac cu drone”.

Potrivit aceleiaşi surse, nava se îndrepta spre Rusia şi făcuse escală la Benghazi pentru a se aproviziona cu combustibil şi provizii, în cadrul unor acorduri de cooperare între cele două ţări.

Autorităţile din est au dat asigurări că portul Benghazi, baza navală şi depozitele acestora sunt intacte şi că activităţile continuă în mod normal, după ce incendiul a fost stins, iar zona a fost securizată.

O „anchetă aprofundată” a fost deschisă în coordonare cu autorităţile ruse pentru a stabili circumstanţele atacului, originea acestuia şi pe cei responsabili.

Guvernul din est a afirmat că Libia „nu este parte la războiul ruso-ucrainean” şi nici la vreun alt conflict armat din afara graniţelor sale.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea atac, Ministerul Sănătăţii a indicat că toţi membrii echipajului care au fost răniţi primesc îngrijiri medicale, fără a le preciza numărul. Potrivit presei, ar fi vorba despre o navă sub pavilion maltez.

Postul Alhadath a relatat ulterior că forţele navale şi aeriene au interceptat peste douăsprezece „drone maritime încărcate cu explozibili” în largul oraşului Benghazi.