Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt puternic în zone din Banat şi Crişana

2 minute de citit Publicat la 08:20 23 Noi 2026 Modificat la 08:23 23 Noi 2026

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de intensificări ale vântului în zone din Banat şi Crişana. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de vânt, valabilă în următoarea oră şi jumătate, în zone din Banat şi Crişana, conform Agerpres.

Potrivit meteorologilor,până la ora 9:00, se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, în judeţul Arad (la: Nădlac, Şeitin şi Peregu Mare) şi în judeţul Timiş (în: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeştii Vechi, Lenauheim, Comloşu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Şandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche şi Valcani).

Cod galben de vânt în Arad şi Timiş

Multe localităţi din Arad şi Timiş sunt vizate de un cod galben de vânt, valabil până în această dimineaţă, la ora 10:00. ANM a transmis că, local, se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

zona joasă a județului Arad, respectiv zona localităților: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț;

Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț; zona joasă a județului Timiş, respectiv zona localităților: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Coduri galbene și portocalii de ninsori și viscol în mare parte din țară

Pe de altă parte, ieri, oficialii Administraţiei Naţionale de Meteorologie au anunţat că temperaturile scad semnificativ în cea mai mare parte a țării de duminică seara până marți, și vor fi ninsori, lapoviță și ploi, fiind emise mai multe avertizări cod galben și portocaliu. La munte va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri.

Pentru luni, meteorologii au emis cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 120 kilometri pe oră, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.