3 minute de citit Publicat la 08:11 23 Noi 2026 Modificat la 08:11 23 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cele mai recente teste ale Bundeswehr arată cât de mult investește Germania în arme fără pilot și în inteligență artificială și cum se pregătește să apere flancul estic al NATO, scrie Euronews.

Forțele armate germane au început să testeze în Lituania drone kamikaze și tehnologie de țintire asistată de inteligența artificială. Este încă un pas în efortul Bundeswehr de a-și moderniza capacitățile militare, pe fondul tensiunilor care continuă între NATO și Rusia.

Testele au loc în poligonul militar Rūdninkai, aproape de granița cu Belarus. Ele implică muniții de tip loitering dezvoltate de companiile germane de tehnologie militară Helsing și Stark Defence.

Aceste arme sunt concepute să identifice și să lovească ținte pe câmpul de luptă, inclusiv vehicule blindate, și ar putea oferi mai multă flexibilitate decât armele convenționale ghidate de precizie.

Potrivit Reuters, testele fac parte din exercițiul multinațional Freedom Shield, la care participă aproximativ 3.800 de militari din opt țări NATO.

Exercițiul le oferă totodată militarilor germani ocazia să evalueze cum poate inteligența artificială să îmbunătățească recunoașterea pe câmpul de luptă, identificarea țintelor și luarea deciziilor militare.

O nouă generație de arme de luptă

Munițiile de tip loitering, numite adesea drone kamikaze, sunt aeronave fără pilot care pot rămâne în aer în timp ce caută o țintă sau așteaptă momentul potrivit pentru a o lovi. Odată ce atacul este autorizat, drona se îndreaptă spre țintă și se distruge la impact.

Spre deosebire de rachetele tradiționale, lansate de regulă spre o țintă stabilită dinainte, aceste drone le lasă operatorilor mai mult timp să urmărească evoluția situației de pe teren înainte de a decide atacul.

În timpul testelor din Lituania, militarii germani au folosit dronele împotriva unor ținte blindate simulate. Aparatele au fost echipate cu focoase inerte, astfel încât performanța lor să poată fi evaluată fără încărcături explozive reale.

Bundeswehr analizează cum ar putea aceste sisteme să completeze artileria, platformele de recunoaștere și unitățile blindate de care dispune deja.

Tehnologia a atras tot mai multă atenție după ce a fost folosită pe scară largă în războiul din Ucraina. Acolo, atât forțele ucrainene, cât și cele ruse au folosit drone de atac împotriva tancurilor, pozițiilor de artilerie, vehiculelor de aprovizionare și altor ținte militare.

Folosirea lor pe scară largă a arătat cum sisteme fără pilot relativ ieftine pot pune în pericol echipamente convenționale foarte scumpe.

Totuși, același conflict a scos la iveală și limitele lor importante. Sunt vulnerabile la bruiaj electronic și la întreruperi ale comunicațiilor, iar apărarea anti-dronă devine tot mai sofisticată.

Inteligența artificială intră în procesul de țintire

Pe lângă testele cu drone, militarii germani au evaluat și Clarity, o platformă de informații militare și țintire asistată de inteligența artificială, dezvoltată de Helsing.

Softul este conceput să proceseze informații de pe câmpul de luptă venite din mai multe surse, între care ar putea fi drone, sisteme de supraveghere și alți senzori militari.

Pentru că pot analiza volume mari de date, sistemele asistate de inteligența artificială pot ajuta la identificarea țintelor potențiale și le pot oferi comandanților o imagine mai completă a ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă.

În procedurile tradiționale de țintire, informațiile pot trece prin mai multe etape de analiză și comunicare înainte ca o unitate militară să poată reacționa. Softurile asistate de inteligența artificială ar putea scurta o parte din aceste întârzieri, pentru că identifică informațiile relevante și le prezintă mai eficient militarilor.

Lituania devine un teren de testare strategic

Alegerea Lituaniei pentru aceste teste arată cât de importantă a devenit țara în strategia de apărare a NATO pe flancul estic.

Lituania se învecinează cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, și cu regiunea rusă Kaliningrad, puternic militarizată. Poziția sa geografică o plasează lângă una dintre cele mai sensibile zone strategice ale Alianței.

Germania s-a angajat să staționeze permanent o brigadă de luptă în Lituania, o schimbare importantă în postura sa militară.