3 minute de citit Publicat la 23:09 22 Noi 2026 Modificat la 23:09 22 Noi 2026

NOAA afirmă că procesul său de autorizare include o evaluare cuprinzătoare a impactului asupra mediului. FOTO: Profimedia Images

Planurile unor companii americane de a explora fundul Oceanului Pacific în căutarea mineralelor provoacă tensiuni cu autoritățile și comunitățile insulare din regiune, care avertizează că exploatările ar putea afecta ecosistemele marine, populațiile de pești și pescuitul de care depind localnicii. Controversa este amplificată de faptul că firmele au solicitat autorizații direct de la autoritățile americane, ocolind Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor, organism afiliat ONU care reglementează activitățile miniere în apele internaționale, potrivit thecooldown.com.

Apele internaționale din apropierea Insulelor Cook, Kiribati și Polineziei Franceze sunt vizate de cereri pentru obținerea unor licențe de explorare depuse de companiile American Deep Sea Minerals și American Ocean Minerals Corp. la autoritățile americane.

American Ocean Minerals Corp. solicită drepturi de explorare pentru o suprafață de 34.612 mile pătrate, situată la sud de zona economică exclusivă a Insulelor Cook. Cererile ambelor companii se suprapun, de asemenea, în Eastern High Seas Pocket 3, o zonă de 39.021 de mile pătrate situată între zonele economice exclusive ale insulelor.

Companiile au solicitat aprobarea Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosferă (NOAA) din SUA. Această cale ocolește Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor, organism de reglementare afiliat ONU, responsabil cu protejarea ecosistemelor marine și supravegherea activităților miniere de pe fundul mărilor internaționale.

Polinezia Franceză a contestat autoritatea NOAA de a autoriza astfel de activități.

Ce prevede programul de explorare

Potrivit cererii depuse de American Deep Sea Minerals în Registrul Federal al SUA, programul de explorare propus, cu o durată de patru ani, s-ar încheia cu testarea echipamentelor miniere.

NOAA afirmă că procesul său de autorizare include o evaluare cuprinzătoare a impactului asupra mediului.

Eastern High Seas Pocket 3 reprezintă un coridor de migrație pentru ton, pești care susțin aprovizionarea cu hrană și mijloacele de trai ale comunităților insulare, potrivit organizațiilor din cadrul colectivului Ocean Ancestors.

Zona oferă, de asemenea, habitat pentru rechinii oceanici cu vârf alb, o specie aflată în pericol critic de dispariție, și se învecinează cu rezervația Société Ouest din Polinezia Franceză, strict protejată, în care activitățile industriale sunt interzise, relatează Mongabay.

Guvernul Polineziei Franceze a avertizat că mamiferele marine se deplasează între apele naționale protejate și zona propusă pentru explorare. Acest lucru ridică îngrijorări legate de zgomotul subacvatic, traficul navelor, coliziuni și efectele cumulative ale perturbării mediului marin.

Jesse van der Grient, cercetător în domeniul ecosistemelor la Institutul Regal Olandez pentru Cercetări Marine, a declarat pentru Mongabay că activitățile miniere ar putea produce și coloane de sedimente și deversări care s-ar răspândi în apele țărilor învecinate. Acestea ar putea afecta tonul și alte specii de pești vizate de activitățile de pescuit.

Ce măsuri sunt luate

Polinezia Franceză, care interzice extracția mineralelor de pe fundul mării în apele sale teritoriale, a cerut NOAA să respingă cererea depusă de American Deep Sea Minerals sau să suspende analizarea acesteia până când vor fi disponibile mai multe informații, o evaluare de mediu și consultări oficiale cu guvernele vecine și organizațiile regionale, potrivit Mongabay.

Organizațiile din Insulele Cook și Polinezia Franceză care fac parte din colectivul Ocean Ancestors au solicitat, de asemenea, respingerea cererii. Organizația Te Ipukarea Society a susținut desemnarea Eastern High Seas Pocket 3 drept arie marină protejată în temeiul tratatului privind marea liberă.

Comisia pentru Pescuit în Pacificul de Vest și Central strânge informații despre potențialele efecte ale activităților miniere asupra pescuitului de ton, a declarat directoarea executivă a acesteia, Rhea Moss-Christian, pentru Mongabay.

Comisia a desemnat această zonă drept arie de gestionare specială în 2010. Reglementările existente impun monitorizarea atentă a activităților de pescuit și interzic transferul capturilor între nave în această zonă.

Directorul executiv al American Deep Sea Minerals, Graham Goulet, a declarat pentru Mongabay că activitățile propuse se concentrează pe cercetarea științifică și de mediu. NOAA nu a făcut alte anunțuri cu privire la cererea companiei.

„Există probleme nerezolvate privind răspunderea față de statele învecinate și față de sectorul pescuitului”, a declarat Bobbi-Jo Dobush, consultant independent în domeniul politicilor și legislației privind oceanele, pentru Mongabay.

„Înțelegem foarte puțin curenții marini din acea zonă și locurile în care s-ar răspândi aceste coloane de sedimente. Este o zonă cu o biodiversitate foarte mare și... desigur, resursele minerale reprezintă patrimoniul comun al umanității, nu ceva ce trebuie oferit direct corporațiilor sau unei singure țări.”