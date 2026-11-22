Politico: Ucraina are o problemă greu de rezolvat. Sunt șanse mari să aibă un adversar la Paris după alegerile din 2027

7 minute de citit Publicat la 23:07 22 Noi 2026 Modificat la 23:07 22 Noi 2026

Colaj din foto Getty Images.

Alegerile prezidențiale din Franța se conturează ca o confruntare între politicieni populiști care ar putea reduce sprijinul ferm acordat Ucrainei de către guvernul de la Paris. Sondajele indică tot mai clar că Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte și favorita cursei, și Jean-Luc Melenchon, candidatul stângii radicale, se îndreaptă către o confruntare în turul al doilea al alegerilor de primăvara viitoare, pentru desemnarea succesorului președintelui Emmanuel Macron, relatează Politico.

Ambii sunt critici ai NATO și au fost acuzați de adversarii lor politici că preiau mesajele propagandei Kremlinului privind războiul din Ucraina.

Le Pen, care are o dispută cu Volodimir Zelenski privind locul unei eventuale întâlniri, a declarat în repetate rânduri că situația bugetară dificilă a Franței nu îi mai permite să trimită ajutor financiar Ucrainei.

Melenchon se opune atacurilor ucrainene în adâncimea teritoriului rus. El a fost, de asemenea, criticat dur pentru susținerea organizării unui „referendum” în Donbas, care să le permită locuitorilor să decidă dacă doresc să aparțină Rusiei sau Ucrainei, având în vedere că un asemenea vot nu s-ar putea desfășura în condiții libere și corecte într-un teritoriu aflat în mare parte sub ocupație rusă. În plus populația teritoriului s-a schimbat semnificativ de-a lungul perioadei de ocupație rusă și a războiului.

„Mulți urmăresc foarte atent campania electorală din Franța și pozițiile candidaților, deoarece rezultatul ar putea avea un impact profund asupra viitorului întregii noastre alianțe și asupra securității europene”, a declarat Marko Mihkelson, președintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului estonian, exprimând o îngrijorare împărtășită în capitalele statelor baltice și nordice.

Presiuni

O reducere a sprijinului acordat Ucrainei de Franța ar reprezenta o schimbare importantă.

Franța, singura țară din UE care deține arme nucleare, conduce împreună cu alți parteneri Coaliția Voluntarilor, care s-a reunit joi la Berlin pentru a discuta despre sprijinul european pentru Ucraina.

Donald Trump a intervenit telefonic la reuniune și a pus sub semnul întrebării, pe un ton critic, continuarea cheltuielilor europene pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

Franța joacă și un rol important în eforturile de combatere a flotei-fantomă a Rusiei, care transportă petrol destinat comercializării cu încălcarea sancțiunilor UE.

În ceea ce pare a fi o încercare de a proteja viitorul ajutor financiar pentru Ucraina de o eventuală președinție Le Pen, cancelarul german, Friedrich Merz, continuă demersurile pentru stabilirea unui mecanism durabil de finanțare a Ucrainei în viitorul buget multianual al UE.

Propunerea sa ar permite adoptarea deciziilor viitoare prin majoritate calificată, în locul unanimității.

Dintre cei opt parlamentari și diplomați din Europa și Ucraina care au discutat cu Politico pentru acest articol, aproximativ jumătate împărtășesc îngrijorarea lui Mihkelson că o președinție Le Pen sau Melenchon ar slăbi hotărârea Europei de a se opune Rusiei.

Ceilalți consideră că ambii candidați s-ar alinia consensului european privind Ucraina odată ajunși la putere.

Le Pen a încercat să liniștească Ucraina în timpul campaniei electorale, întâlnindu-se cu ambasadorul acestei țări în Franța, în cadrul unor discuții cu ușile închise, la începutul săptămânii.

La rândul său, Melenchon susține că acționează în interesul poporului ucrainean.

Și Zelenski încearcă să minimizeze riscurile.

„Vom colabora cu oricine va alege poporul francez. Până la urmă, Uniunea Europeană are 27 de țări, nu doar una”, a declarat el în cadrul unei întâlniri cu un grup restrâns de jurnaliști, săptămâna trecută.

„Am văzut deja cum arată campaniile electorale și ce se întâmplă după aceea”, a adăugat el.

Pierderea leadershipului politic

În privința ajutorului militar pentru Ucraina, Franța se situează în urma unor țări precum Suedia sau Germania.

Însă, ceea ce aduce Macron, potrivit a trei diplomați europeni, este o conducere politică puternică. Aceasta riscă să dispară sub o președinție Le Pen sau Melenchon.

Un oficial ucrainean a declarat că principalele riscuri privesc angajamentele Franței în cadrul Coaliției Voluntarilor, garanțiile de securitate și viitoarea finanțare europeană.

„În ceea ce privește sprijinul financiar, Franța nu se află niciodată printre primele zece țări”, a spus oficialul. „Dar dacă ar contribui la distrugerea consensului european, aceasta ar fi o problemă reală”.

Un diplomat NATO a atras atenția că un alt risc privește unitatea europeană în negocierile de pace, în care Franța joacă un rol important.

„Când securitatea europeană este discutată la masa negocierilor, Franța contează. Va fi dificil să găsim o poziție comună”, a declarat diplomatul.

Franța a avut, de asemenea, un rol esențial în sprijinirea militarilor ucraineni și în planificarea unor eventuale desfășurări de trupe după război.

Cartierul general al Coaliției Voluntarilor se află în Franța de la înființarea acesteia, anul trecut, deși este de așteptat să fie mutat în Regatul Unit în lunile următoare.

„Coaliția Voluntarilor nu este o inițiativă pe care o susținem”, a declarat un oficial al partidului Rassemblement National, condus de Le Pen.

Acesta a explicat că partidul s-ar concentra, în schimb, pe recâștigarea unei voci independente a Franței pe scena internațională.

După ce un reportaj publicat săptămâna aceasta de Radio France Internationale a confirmat prezența militarilor francezi pe teritoriul Ucrainei pentru misiuni de instruire, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că aceasta reprezintă o „participare directă” la conflict.

Ministra adjunctă a apărării din Franța, Alice Rufo, a respins acuzația.

Cu toate acestea, atât Melenchon, cât și purtătorul de cuvânt al Rassemblement National, Laurent Jacobelli, au folosit un limbaj asemănător celui al lui Lavrov, avertizând asupra riscului ca Franța să devină „cobeligerantă” în război.

Această divizare pune Ucraina în fața unei dileme: cum să stabilească relații cu politicieni care ar putea ajunge în curând la putere, dar care se distanțează deschis de politica actualului guvern francez față de Ucraina.

Heorhii Tîhîi, purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, a declarat că ambasadorii Ucrainei discută cu politicienii din țările în care activează și că toți candidații la președinția Franței sunt bineveniți să viziteze țara afectată de război, pentru a vedea situația cu propriii ochi.

Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru relații externe a parlamentului ucrainean și membru al partidului lui Zelenski, a declarat că strategia de apropiere ar putea include și „întâlniri informale pentru a testa terenul”.

Un echilibru delicat

În ultimii ani, Le Pen a încercat să îndepărteze imaginea pro-rusă a partidului său, asociată parțial cu un împrumut obținut în 2014 de la o bancă având legături cu Rusia și cu întâlnirea sa din 2017 cu dictatorul Vladimir Putin.

Declarațiile anterioare ale lui Melenchon despre Rusia, inclusiv faptul că a pus anexarea Crimeei de către Moscova, în 2014, parțial pe seama extinderii NATO spre est, au ridicat semne de întrebare privind angajamentul său față de Ucraina.

Voturile reprezentanților Rassemblement National și La France Insoumise în Parlamentul European indică un nivel de sprijin pentru Ucraina mai redus decât cel al multora dintre adversarii lor politici.

Săptămâna aceasta, adversarii lui Le Pen și Melenchon și-au intensificat criticile la adresa pozițiilor celor doi privind Ucraina.

Edouard Philippe, candidat prezidențial centrist, care a coborât în sondaje în urma lui Melenchon, și-a acuzat adversarii că au o „fascinație nesănătoasă” pentru Putin.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că cei promovează „propaganda rusă”.

Însă Le Pen și Melenchon resping acuzațiile că ar repeta mesajele Kremlinului și încearcă să depășească divergențele cu Ucraina.

Le Pen și Zelenski și-au adresat reciproc invitații la întâlniri, iar, deși Kievul a criticat inițial dur declarațiile lui Melenchon privind un referendum în Donbas, oficialii ucraineni au reacționat pozitiv la încercarea acestuia de a-și clarifica poziția.

„Am văzut și o reacție foarte echilibrată și atent formulată din partea domnului Melenchon și a echipei sale”, a declarat Tîhîi, purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe.

El a părut, de asemenea, să accepte argumentul lui Melenchon potrivit căruia presa franceză i-ar fi prezentat declarațiile într-o manieră denaturată.

„Singura noastră solicitare este ca problema sprijinului pentru Ucraina să nu fie politizată”, a spus Tîhîi. Nu toată lumea este la fel de optimistă.

Un fost oficial francez care lucrează în prezent pentru UE a declarat că ucrainenii adoptă o abordare bazată mai degrabă pe speranțe decât pe realitate, la fel cum au făcut înainte ca președintele american Donald Trump să își înceapă al doilea mandat.

„Există un segment al comunității diplomatice care încă mai crede că schimbarea nu va fi atât de drastică”, deoarece Le Pen și-ar modera poziția față de Ucraina odată ajunsă la putere, așa cum a făcut prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat un diplomat din Europa Occidentală.

Diplomatul a sugerat că Rassemblement National ar putea încerca să relaxeze sancțiunile împotriva Moscovei.

Statele membre ale UE trebuie să reînnoiască periodic aceste sancțiuni în unanimitate, ceea ce înseamnă că un singur veto al Franței ar putea duce la anularea lor.

În condițiile în care prețurile energiei au crescut vertiginos din cauza războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, reluarea importurilor de petrol și gaze din Rusia ar putea deveni o perspectivă atrăgătoare.

„Nu este greu de ghicit unde te vei duce să cauți gaze ieftine”, a declarat diplomatul.