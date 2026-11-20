Politico: Trump i-a sunat pe aliați la Coaliția Voluntarilor și i-a „certat” că ajută Ucraina: „Ar putea să economisească bani”

5 minute de citit Publicat la 10:36 20 Noi 2026 Modificat la 10:39 20 Noi 2026

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Donald Trump i-a sunat pe liderii țărilor aliate SUA, de la bordul Air Force One, în timp ce revenea la Washington după trilaterala cu Putin și Xi, și i-a „certat” pentru faptul că sprijină în continuare financiar Ucraina, susținând că dacă ar înceta acest ajutor, asta i-ar ajuta să „economisească sume importante” și să „salveze vieți omenești”. Informațiile au fost relatate de cinci oficiali europeni familiarizați, citați de Politico.

Într-o convorbire telefonică purtată de la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea acasă după întâlnirea cu dictatorul rus, Vladimir Putin, Trump s-a plâns de ceea ce a descris drept risipirea a miliarde de dolari pentru furnizarea de arme și ajutor financiar Ucrainei, într-un conflict care provoacă atât de multe victime, conform a trei dintre oficialii europeni anonimi.

La câteva ore după încheierea întâlnirilor sale cu Putin și Xi Jinping, la Shenzhen, în China, Trump le-a transmis un mesaj liderilor reuniți la Berlin: „Putin este serios în privința negocierii unui acord de pace cu Ucraina”.

Întâlnirea lui Trump cu Xi și Putin în China i-a alarmat pe unii dintre aliații Ucrainei și a provocat temeri că președintele american ar putea fi convins de argumentul Rusiei potrivit căruia Ucraina și susținătorii săi europeni au prelungit războiul, declanșat de invazia rusească din 2022.

Unii dintre oficialii familiarizați cu discuția au descris tonul lui Trump drept foarte critic față de continuarea sprijinului european pentru Ucraina, în timp ce alții au spus că președintele american a comunicat pur și simplu în stilul său direct obișnuit.

O persoană informată despre convorbire a declarat că Trump doar a insistat asupra sumelor pe care toate țările le-ar putea economisi dacă războiul s-ar încheia, iar Europa nu ar mai trebui să finanțeze ajutorul pentru Ucraina.

Un oficial american informat despre discuție a declarat că orice sugestie potrivit căreia Trump le-ar fi cerut liderilor să înceteze finanțarea Ucrainei „nu este corectă”. Potrivit oficialului, președintele american și-a repetat poziția exprimată de mult timp, potrivit căreia „dorește să pună capăt acestui conflict”.

Declarații contradictorii

Un oficial de la Casa Albă a respins interpretările potrivit cărora Trump i-ar fi criticat pe europeni în timpul convorbirii.

„Președintele Trump a intervenit astăzi telefonic la reuniunea Coaliției Voluntarilor și s-a arătat extrem de optimist în privința perspectivelor de pace, lăudându-i pe liderii prezenți.

Președintele a insistat că războiul are costuri extrem de mari, atât în vieți omenești, cât și din punct de vedere financiar, și că toată lumea ar trebui să depună eforturi pentru pace, deoarece aceasta ar salva vieți și bani care ar putea fi investiți în propria apărare și prosperitate a țărilor noastre”.

Argumentul lui Trump era că, dacă războiul se încheie, guvernele europene ar putea cheltui banii pentru reconstrucția Ucrainei sau pentru propriii cetățeni, a explicat oficialul american.

Acesta a adăugat că președintele părea „optimist” în privința perspectivelor de pace și i-a felicitat pe liderii europeni pentru eforturile lor.

Întrebat, la conferința de presă organizată după reuniunea coaliției de la Berlin, dacă Trump are o viziune prea optimistă asupra dorinței lui Putin de a pune capăt războiului, prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a declarat că situația este „exact invers”.

Potrivit lui Burnham, Trump a vorbit despre pierderile „îngrozitoare” de vieți omenești provocate de războiul care durează de aproape cinci ani.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care a participat la reuniune alături de ginerele președintelui, Jared Kushner, a declarat că liderul american a susținut „cu fermitate” încheierea pașnică a războiului și că acesta a fost mesajul transmis lui Putin și Xi.

„Ne-a trimis pe mine și pe Jared aici în mod special pentru a participa la reuniunea Coaliției Voluntarilor și ne-a cerut să facem tot posibilul pentru a pune capăt acestui război și pentru a sprijini acest efort”, le-a spus Witkoff jurnaliștilor la Berlin.

„Iar din ceea ce am auzit în timpul convorbirii de astăzi, el a transmis exact aceleași principii și celorlalți doi lideri cu care s-a întâlnit”.

Kushner a insistat că Trump dorește încheierea unui acord cu participarea deplină a Europei la procesul de negociere și că le-a cerut celor doi trimiși americani să se deplaseze la Berlin pentru „a oferi asigurări” în această privință.

Potrivit lui Kushner, următoarele negocieri vor include participarea Europei, alături de Ucraina, Rusia și Statele Unite.

El a adăugat că Putin este acum pregătit să accepte ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului NATO, care consacră angajamentul de apărare reciprocă al aliaților în cazul unui atac împotriva unuia dintre ei.

Europenii rămân circumspecți

Vorbind ulterior cu jurnaliștii, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că „nu este sigur” că toate părțile înțeleg articolul 5 în același mod ca el.

„Pentru că ce înseamnă articolul 5? Că există forțe ale partenerilor pe teritoriul tău. Așadar, întrebarea mea este: ce se întâmplă cu militarii americani?”

Zelenski a declarat că Ucraina „ar fi încântată” dacă Statele Unite ar amplasa baze militare pe teritoriul său, „așa cum au în Orientul Mijlociu”.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, însă, la conferința de presă, că Europa finanțează apărarea Ucrainei „tocmai pentru a face posibile negocierile de pace și pentru ca acestea să se desfășoare de pe o poziție de forță”.

„Nu oferim acest sprijin substanțial pentru a prelungi războiul. Vrem să punem capăt acestui război”, a adăugat Merz.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că încrederea lui Trump în bunele intenții ale lui Putin este „de nezdruncinat”, dar și-a exprimat speranța că, de această dată, ea se va dovedi justificată.

„Am avut o convorbire cu președintele Trump, care tocmai pleca din China”, a declarat Tusk la Berlin, după reuniunea coaliției.

„Ne-a împărtășit impresiile sale despre întâlnirile cu președinții Xi și Putin și a făcut câteva observații care păreau destul de optimiste, deși trebuie să spun că acestea au fost primite în sală cu un optimism foarte prudent în ceea ce privește intențiile lui Putin și ale Moscovei referitoare la negocierile de pace”.

„Dar trebuie să spun că am auzit foarte des asemenea lucruri de la președintele Trump. Adică, încrederea sa în bunele intenții ale lui Putin pare de nezdruncinat, deși până acum nu există fapte care să o justifice.

Totuși, ar fi bine, ar fi un lucru pozitiv dacă, mai devreme sau mai târziu, s-ar dovedi într-adevăr că Rusia este pregătită cu adevărat să participe la negocieri de pace”.