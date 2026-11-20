Ungaria va renunța la dreptul de veto: Ucraina și Moldova vor putea deschide ultimele două capitole de negocieri pentru aderarea la UE

2 minute de citit Publicat la 10:25 20 Noi 2026 Modificat la 10:25 20 Noi 2026

Volodimir Zelenski și Peter Magyar au avut o primă întâlnire bilaterală în marja ultimului summit al Consiliului European. Foto: Profimedia Images

Ucraina și Republica Moldova vor primi undă verde de la Ungaria pentru a deschide ultimele două capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Budapesta va anunța vineri, la întâlnirea ambasadorilor Uniunii Europene, că renunță la obiecțiile sale cu privire la aceste negocieri, au declarat doi diplomați pentru Euronews.

Budapesta blochează de mult timp candidatura Ucrainei la aderarea la UE, împiedicând deschiderea capitolelor de negociere. Dreptul de veto Ungariei a blocat și candidatura Republicii Moldova, care a rămas legată de cea a Kievului.

Poziția Ungariei a început să se schimbe după ce Péter Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orbán, după 16 ani de guvernare. Primul capitol de negociere a fost deschis în iunie, al doilea în iulie, iar alte două în octombrie.

Luna trecută, Kievul și Budapesta au ajuns la un acord privind drepturile minorității etnice maghiare din vestul Ucrainei, acord care a fost ulterior adoptat de Parlamentul ucrainean.

Guvernul ungar a fost apoi pregătit să avanseze, dar a mai amânat câteva săptămâni deschiderea ultimelor două capitole de negociere. Ani întregi de retorică antiucraineană în timpul guvernării lui Orbán au făcut ca această decizie să fie dificil de justificat pe plan intern.

Totuși, András Bíró-Nagy, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei premierului Ungariei, a dat de înțeles că Ungaria va renunța la dreptul de veto în timpul unei discuții despre extindere, înaintea reuniunii de joi a Consiliului Afaceri Generale, de la Bruxelles.

De asemenea, o întâlnire bilaterală între Peter Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelensk, în marja ultimului summit al Consiliului European, desfășurat la Bruxelles pe 16 octombrie, a marcat un nou pas în detensionarea relațiilor dintre cele două țări vecine.

Undă verde pentru Ucraina și Republica Moldova

De îndată ce Ungaria va confirma vineri că renunță la veto, Ucraina și Republica Moldova urmează să deschidă toate capitolele de negociere, inclusiv unele dintre cele mai sensibile, privind mediul și agricultura.

Agricultura va fi un domeniu deosebit de sensibil pentru Kiev. Comisia Europeană a propus restricționarea accesului anumitor produse agricole ucrainene la finanțarea UE și la piața europeană, în urma presiunilor exercitate de țări precum Polonia și Franța.

Premierul ucrainean Sergii Koretskyi a declarat pentru Euronews că Kievul nu poate accepta excluderea permanentă a fermierilor săi de pe piața europeană, dar că măsurile trebuie să fie tranzitorii și proporționale.

Deschiderea capitolelor de negociere este doar începutul. Țările candidate trebuie apoi să își alinieze legislația și practicile la cele ale UE, iar pe parcursul întregului proces, statele membre pot exercita veto de peste 100 de ori.