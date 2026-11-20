Elon Musk este interesat să dezvolte "una sau două" insule într-o țară din Asia

2 minute de citit Publicat la 10:14 20 Noi 2026 Modificat la 10:16 20 Noi 2026

Elon Musk este interesat să dezvolte "una sau două" insule într-o țară din Asia. Sursa colaj foto: Getty Images

Elon Musk, fondatorul SpaceX şi CEO-ul Tesla, este "foarte interesat" de Filipine și analizează dezvoltarea "uneia sau a două insule", a declarat ambasadorul filipinez în Statele Unite, Jose Manuel Romualdez, relateză ABS-CBN News. "Elon Musk vine foarte des aici, discret, pentru că ar deține una sau două insule, pe care le amenajează", a precizat oficialul în cadrul unui interviu.

Ambasadorul filipinez în Statele Unite, Jose Manuel Romualdez, a confirmat joi că miliardarul american Elon Musk a fost într-o vizită țara situată în Asia de Sud-Est, iar în cadrul declaraţiilor, el a afirmat că "cel mai bogat om din lume este, de fapt, foarte interesat de Filipine".

Romualdez a declarat că Musk a aterizat miercuri, în jurul orei 11:30, la Manila, cu avionul său privat, și că, ulterior, a mers în China ca să fie alături de președintele american, Donald Trump, cu ocazia reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific.

Jurnaliştii postului local de televiziune ABS-CBN News au mai scris că fondatorul SpaceX a făcut parte, miercuri, din delegația oamenilor de afaceri americani cu ocazia vizitei de stat a lui Donald Trump la Manila.

"Din câte mi s-a spus, Elon Musk vine foarte des aici, discret, pentru că ar deține una sau două insule, pe care le amenajează", a declarat Jose Manuel Romualdez pentru ANC.

Ulterior, ambasadorul filipinez în Statele Unite a mai adăugat: "Din nou, acesta este un semn important. Cel mai bogat om din lume este, de fapt, foarte interesat de Filipine. EL iubește statul Filipine. Eu am purtat o discuție cu el și cred că s-a putut observa că știe destul de multe despre Filipine".

Pe de altă parte, Jose Manuel Romualdez a susținut că guvernul filipinez nu va vinde interesele țării printr-o eventuală semnare a controversatului acord privind inițiativa Pax Silica cu Statele Unite.

"Trebuie să fie în beneficiul nostru. Niciun lider sau administrație responsabilă nu va trăda țara. Pentru așa ceva poți ajunge la închisoare... Noi nu trădăm țara. Vă pot spune asta cu toată franchețea", a subliniat acesta.

Cele două țări nu au semnat încă acordul "Pax Silica", care a întâmpinat o opoziție puternică în Filipine din cauza lipsei de transparență, a potențialelor efecte asupra mediului și a temerilor legate de strămutarea populațiilor indigene.

Romualdez a mai menţionat că "nu există o urgență reală și imediată" de a ajunge la un acord privind inițiativa Pax Silica, "dar vrem să o finalizăm, pentru că este un lucru bun pentru țară".

De asemenea, ambasadorul a negat că hub-ul Pax Silica, propus pentru localitatea Capas din provincia Tarlac, ar urma să găzduiască centre de date. Autoritățile filipineze au descris Pax Silica drept un centru de producție de semiconductori.

Controversata inițiativă Pax Silica a fost lansată în decembrie 2025 de Statele Unite pentru a securiza lanțurile de aprovizionare pentru siliciu, cipuri și infrastructură AI.