Volkswagen cere înghețarea salariilor pentru doi ani și vrea ca angajații să lucreze mai mult fără bani în plus

2 minute de citit Publicat la 09:17 20 Noi 2026 Modificat la 09:17 20 Noi 2026

Volkswagen cere înghețarea salariilor pentru doi ani și vrea ca angajații să lucreze mai mult fără bani în plus. FOTO: Hepta

Volkswagen și-a anunțat joi condițiile pentru negocierile salariale care urmează. Cea mai importantă cerere e ca salariile să nu mai crească timp de doi ani. Sindicatele se opun, iar conflictul ar putea duce la greve chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, scrie Reuters.

Compania vrea să reducă costurile și pe alte căi. Ar dori să renunțe la un bonus pe care angajații îl primesc fie în bani, fie ca zile libere în plus. De asemenea, vrea să renegocieze săptămâna de lucru de 35 de ore, un drept pe care IG Metall, cel mai mare sindicat din industria germană, l-a obținut după lupte grele. Volkswagen vrea să le poată cere angajaților să lucreze mai mult, fără să-i plătească în plus.

Sindicatul a anunțat că se va opune.

"Conducerea VW își înjunghie angajații pe la spate", a spus Thorsten Gröger, negociatorul-șef al sindicatului. "Va fi un conflict dur și epuizant, care va lăsa urme adânci în companie."

Relația dintre conducere și sindicat era deja tensionată. La Volkswagen, sindicatul are o putere mare în deciziile companiei. Problemele au început odată cu planul de restructurare al directorului general Oliver Blume, care prevede desființarea a 100.000 de locuri de muncă.

Angajații au amenințat că vor intra în grevă din ianuarie, pe motiv că Volkswagen a anulat aproape toate acordurile salariale pe care le avea cu sindicatul.

Negocierile încep marți, în orașul Emden, din nord-vestul Germaniei, și îi privesc pe aproximativ 120.000 de angajați. Alegerea locului nu e întâmplătoare: fabrica din Emden este una dintre cele patru pe care compania le-ar putea închide la începutul anilor 2030.

Nemulțumirea nu e doar la Volkswagen. IG Metall pregătește greve de 24 de ore și la Mercedes-Benz, la Audi, care face parte din grupul Volkswagen, și la alte companii din industria auto și siderurgică, unde au loc în paralel negocieri salariale.

De ce trec firmele germane prin această criză

În primul rând, din cauza concurenței chineze. Producători precum BYD vând mașini mai ieftine și au ajuns rapid să controleze peste 10% din piața europeană.

În al doilea rând, taxele vamale mari și diferențele tot mai mari dintre piețele din lume afectează exporturile. Exporturile au fost timp de zeci de ani motorul succesului unor companii ca Volkswagen.

Săptămâna de lucru de 35 de ore a ajuns în centrul acestor conflicte. Și Mercedes-Benz le-a cerut angajaților din Germania să lucreze mai multe ore pentru același salariu. Compania spune că fabricile sale din țară au devenit prea scumpe și ia în calcul chiar închiderea unora dintre ele.