Volkswagen ar putea îngheţa salariile angajaţilor până în 2030. Vânzările producătorului auto au scăzut drastic mai ales în China

Volkswagen ar putea îngheţa salariile angajaţilor până în 2030. FOTO: Hepta

Grupul german Volkswagen intenţionează să îngheţe salariile pentru cei 660.000 de angajaţi ai săi pe plan mondial, până în 2030, a anunţat luni Comitetul de întreprindere, confirmând un raport anterior al publicaţiei Sueddeutsche Zeitung, notează Agerpres.

Comitetul de întreprindere susţine că a primit informaţii interne privind planurile Consiliului executiv.

Reprezentanţii Volkswagen au refuzat să comenteze în privinţa "speculaţiilor". Un purtător de cuvânt a adăugat că noua rundă de negocieri, programată săptămâna aceasta, va reprezenta baza pentru orice propuneri privind costurile cu forţa de muncă.

Comitetul de întreprindere a numit abordarea conducerii ca "absurdă" şi a informat că se aşteaptă la o puternică rezistenţă la ceea ce a descris implementarea unor planuri "destul de nerealiste".

"La Volkswagen, evoluţia salariilor este decisă la masa negocierilor, nu prin decret al Consiliului executiv", a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului german IG Metall.

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În ultimele luni, relaţiile dintre Volkswagen şi reprezentanţii angajaţilor s-au deteriorat, după ce directorul general Oliver Blume a mers mai departe cu cea mai radicală restructurare din istoria grupului auto german.

Sueddeutsche Zeitung anunţase luni, citând documente interne, că absenţa majorărilor salariale ar putea însemna pentru cei afectaţi pierderea a aproximativ 10% din venituri.

Publicaţia a informat că noile orientări globale ale conducerii, în vigoare din trimestrul patru, includ şi reduceri ale plăţilor variabile, ale plăţilor speciale şi ale beneficiilor.

Luna aceasta, Volkswagen a anunţat, la rândul său, că în trimestrul al treilea al acestui an a livrat un număr total de 1,89 milioane vehicule, în scădere cu 14,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Scăderea a fost una deosebit de accentuată în China, unde livrările grupului Volkswagen s-au prăbuşit cu 38,5% în ritm anual.

În primele nouă luni ale anului, grupul Volkswagen a vândut puţin peste şase milioane de vehicule la nivel mondial, o scădere de 9%, sau aproximativ 600.000 de vehicule, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.