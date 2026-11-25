Sistemul Tesla care permite mașinilor să vireze, să frâneze și să accelereze singure, blocat la Bruxelles. România așteaptă aprobarea

1 minut de citit Publicat la 15:00 25 Noi 2026 Modificat la 15:01 25 Noi 2026

Assisted Driving System (TAD) permite mașinii să vireze, să accelereze, să frâneze și să se deplaseze autonom în anumite situații. FOTO: Hepta

O reuniune la Bruxelles, în cadrul căreia urma să fie analizată solicitarea Tesla de a obține aprobarea pentru sistemul său de conducere asistată în întregul bloc comunitar, a fost amânată pentru data de 15 decembrie, a declarat miercuri pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Se preconiza că, în cadrul reuniunii sale din decembrie, Comitetul Tehnic pentru Autovehicule (TCMV) ar putea vota cu privire la acest sistem, după ce, la două reuniuni anterioare, nu a avut loc niciun vot, în ciuda unei aprobări preliminare acordate de Olanda în luna aprilie.

Votul reprezintă un obstacol esențial în demersul Tesla de a introduce această tehnologie în Europa. Aproape o duzină de țări au urmat exemplul Olandei, Italia fiind cea mai populată dintre acestea care a început implementarea, însă o aprobare la nivelul întregii UE necesită sprijinul a cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre, care să reprezinte 65% din populația blocului comunitar.

România nu se află printre statele care au aprobat sistemul

Reuniunea fusese programată inițial pentru 1 decembrie, a precizat pentru Reuters autoritatea de reglementare olandeză RDW. Ministerul Transporturilor din Belgia a comunicat inițial că evenimentul a fost mutat pe 7 decembrie, însă Comisia Europeană a clarificat ulterior că acesta va avea loc, de fapt, pe 15 decembrie.

Assisted Driving System (TAD) permite mașinii să vireze, să accelereze, să frâneze și să se deplaseze autonom în anumite situații, dar șoferul trebuie să rămână la volan și să supravegheze permanent condusul.

România nu se numără printre statele care au aprobat până acum utilizarea acestui sistem. Sistemul de conducere asistată al Tesla este aprobat în prezent în 12 țări europene: Țările de Jos, Lituania, Estonia, Danemarca, Belgia, Slovenia, Cehia, Croația, Slovacia, Letonia, Finlanda și Italia. Tesla urmărește obținerea unei aprobări valabile la nivelul întregii Uniuni Europene, ceea ce ar permite extinderea sistemului și în statele care nu l-au autorizat individual.