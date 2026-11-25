Edi Iordănescu, primul antrenor român care ajunge în Anglia: Fostul selecționer a semnat cu Watford, echipă din Championship

2 minute de citit Publicat la 14:57 25 Noi 2026 Modificat la 14:57 25 Noi 2026

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu. Foto: Getty Images

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a fost anunțat oficial, miercuri, antrenorul celor de la Watford, club din Championship, considerat unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei, deși este liga secundă a Angliei. Fostul selecționer, acum primul tehnician din România care ajunge pe banca unei echipei din Anglia, a spus că e mândru de revenirea sa și este încrezător în viitor, scrie Eurosport.

Edi Iordănescu a fost liber de contract timp de mai bine de un an, după ce a demisionat de la Legia Varșovia. Românul s-a înțeles cu oficialii lui Watford, formație din Championship, a doua ligă engleză, și a fost prezentat oficial pe site-ul echipei.

„Watford FC confirmă numirea lui Edward Iordănescu în funcția de nou antrenor principal al clubului. Fostul selecționer al echipei naționale a României, în vârstă de 48 de ani, a semnat un contract în cursul serii trecute și a ajuns în această dimineață în Hertfordshire, având în palmares rezultate de succes atât la nivel de club, cât și la nivel internațional.

Edward Iordănescu is our new Head Coach. Welcome, Edward. ? https://t.co/E0wum5RdDR https://t.co/6aC3X7Kd54 — Watford Football Club (@WatfordFC) November 25, 2026

Iordănescu va fi însoțit la club de membrii staff-ului său tehnic: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci. Acesta își va urmări noua echipă din tribune în această seară, urmând să conducă echipa pentru prima dată sâmbătă, în deplasarea de la Derby County.

Adrian Mariappa va conduce echipa Watford în această seară. Acesta va fi ajutat pe banca tehnică de Paul Furlong și Lloyd Doyley”, au transmis oficialii echipei.

Prima reacție a fostului selecționer român

După ce a semnat cu Watford, Edi Iordănescu a spus că este „mândru și fericit” pentru modul în care și-a făcut revenirea și a subliniat că este optimist.

„Sunt foarte mândru și fericit să fiu la acest club de fotbal. Văd că echipa traversează un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciuri în ultimele zile și sunt foarte încrezător în ceea ce privește viitorul.

Îmi voi pune toată pasiunea în această muncă și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă, restul va veni de la sine. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe suporteri la meciul din această seară și să încep treaba”, a spus Edi Iordănescu.

Astfel, fostul selecționer a ajuns în Championship, considerat unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei, deși în această competiție evoluează echipele din eșalonul secund englez. Antrenorul român va lupta pentru salvarea echipei de la retrogradare, formația din Hertfordshire ocupând locul 21, la patru puncte deasupra liniei roșii.

Totuși, diferența dintre Watford și Swansea, ultima echipă din play-off, este de doar 12 puncte, iar un parcurs fantastic i-ar asigura lui Edi Iordănescu viitorul în fotbalul englez.

Antrenorul de 48 de ani a antrenat pentru prima dată la FCSB, unde a îndeplinit rolul de interimar pentru două partide, în 2010. Celelalte echipe pe care le-a pregătit au fost FC Vaslui, Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, naționala României și Legia Varșovia.

Bilanțul său total este de 127 de victorii, 70 de remize și 66 de înfrângeri.