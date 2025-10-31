Antrenorul Edi Iordănescu, fostul selecţioner al naţionalei României, a demisionat de la Legia Varşovia

31 Oct 2025

În prezent, echipa poloneză ocupă locul 10 în campionatul intern, cu 16 puncte în 12 meciuri. Foto: Getty Images

Edward Iordănescu, fostul selecţioner al naţionalei României, a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze Legia Varşiovia. Până la numirea unui nou antrenor, secundul Inaki Astiz preia conducerea echipei, potrivit site-ului oficial.

"Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să încheiem colaborarea. În urma analizei rezultatelor, am ajuns la concluzia că situația actuală necesită schimbări care să permită echipei să își atingă pe deplin potențialul și obiectivele", a declarat directorul sportiv al Legiei Varșovia, Michał Żewłakow.

Edward Iordănescu a preluat conducerea tehnică a echipei în iunie 2025. Sub îndrumarea sa, Legia Varșovia a câștigat Supercupa Poloniei și a obținut calificarea în UEFA Conference League. Clubul îi mulțumește pentru colaborare și îi urează mult succes în continuarea carierei sale de antrenor.

Până la numirea unui nou antrenor principal, actualul antrenor secund, Inaki Astiz, va prelua conducerea echipei.

