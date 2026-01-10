Federaţia Europeană de Haltere a retras dreptul Poloniei de a găzdui două campionate europene pentru că a respins sportivii ruşi

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Polonia a fost retrasă din funcția de gazdă a două campionate europene de haltere pentru juniori din acest an, din cauza refuzului său de a permite participarea sportivilor din Rusia și Belarus. Federația Europeană de Haltere (EWF) a anunțat că "a decis să anuleze Campionatele Europene de Haltere Juniori și U23 din 2026, care urmau să aibă loc în Polonia" în septembrie. Evenimentele vor avea loc în Albania în octombrie, scrie Notes from Poland.

"Această decizie a fost luată după ce țara gazdă nu a reușit să ofere garanțiile necesare pentru accesul la vize pentru sportivii din Rusia și Belarus", a adăugat EWF, care spune că dorește "să se asigure că haltere continuă să fie o platformă de incluziune, respect și solidaritate".

EWF a declarat că "sportul trebuie să rămână mai presus de politică" și că "nu acceptă discriminarea bazată pe circumstanțe politice sau geopolitice, mai ales într-un moment în care astfel de tensiuni sunt în creștere în întreaga lume".

"Federația susține incluziunea, egalitatea de șanse și unitatea prin sport și își menține angajamentul de a proteja drepturile sportivilor de a participa în mod echitabil și fără bariere politice", a mai spus EWF.

EWF a luat o decizie similară în 2024, revocând dreptul Poloniei de a găzdui Campionatele Europene U15 și U17, care au avut loc în Spania.

Autoritățile poloneze nu au comentat încă decizia EWF. Cu toate acestea, săptămâna trecută, ministerul de externe a confirmat că nu va acorda vize ruşilor care au fost autorizați să concureze de către Curtea de Arbitraj Sportiv la o competiție a Cupei Mondiale din orașul Zakopane.

Ministerul a subliniat faptul că, din septembrie 2022, au fost impuse restricții privind intrarea rușilor în Polonia.

"Din cauza imposibilității de a trece frontiera, nu există motive pentru acceptarea unei cereri de viză", a fost motivarea.

Luna trecută, ministrul polonez al sportului, Jakub Rutnicki, a declarat, în legătură schiorii, că "ideea ca un rus să concureze este inexistentă" și că "nu va exista nicio discuție" despre aceasta.

"Echipa națională a Rusiei, chiar și sub un steag neutru, nu ar trebui să participe. Având în vedere ceea ce se întâmplă dincolo de granița noastră cu Ucraina, dar și pe teritoriul Poloniei, nu ne putem imagina că rușii ar putea participa în vreo formă", a spus Rutnicki.

Polonia a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022. De asemenea, ea însăși a suferit de pe urma unei serii de "acțiuni hibride" efectuate de agenți ruși, inclusiv sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Săptămâna aceasta, Polonia i-a refuzat și intrarea Arinei Fedorovtseva, vedetă a voleiului pentru echipa turcă Fenerbahçe, care juca marți în orașul polonez Łódź.

"Din cauza restricțiilor impuse de Polonia cetățenilor ruși, jucătorul nostru a depus o cerere de viză Schengen prin intermediul unei alte țări europene. Cu toate acestea, această cerere, care a fost finalizată chiar înainte de data meciului, a fost respinsă", a scris Fenerbahçe.

Fenerbahçe a călătorit totuși în Polonia și a jucat meciul fără Fedorovtseva, învingând-o pe Łódź cu trei seturi la zero.