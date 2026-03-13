Americanii construiesc primul reactor nuclear subteran din lume: A început forarea puțurilor în Kansas. Locuitorii din zonă se opun

3 minute de citit Publicat la 15:53 13 Mar 2026 Modificat la 15:53 13 Mar 2026

Startup-ul american Deep Fission construiește Gravity, primul reactor nuclear subteran din lume. Sursa foto: Deep Fission

Un proiect nuclear inovator dezvoltat de startup-ul american Deep Fission a stârnit controverse în orașul Parsons din Kansas, după ce compania a început forarea primelor puțuri pentru un reactor experimental amplasat adânc în subteran. În cadrul unei reuniuni publice tensionate, locuitori și activiști locali îngrijorați au ridicat întrebări legate de siguranță, reglementare și calendarul proiectului, potrivit Interesting Engineering.

Proiectul vizează dezvoltarea reactorului „Gravity”, un mic reactor modular de aproximativ 15 megawați, proiectat să funcționeze la aproape o milă sub suprafața Pământului.

Primele lucrări au început în zona Great Plains Industrial Park din Parsons, unde compania forează primul dintre trei puțuri destinate colectării de date geologice, hidrologice și termice necesare proiectării finale a reactorului.

În cadrul întâlnirii publice, reprezentanții grupului local Prairie Dog Alliance au criticat proiectul și au avertizat că modificările recente ale politicilor federale ar putea reduce nivelul de supraveghere și rigoarea evaluărilor tehnice.

Locuitorii din zonă se tem de un dezastru nuclear

Unii locuitori și-au exprimat temeri legate de stabilitatea pe termen lung a rocilor din Kansas, temându-se că eventuale mișcări seismice sau schimbări ale apelor subterane ar putea afecta integritatea puțului nuclear în deceniile de funcționare ale reactorului.

Reprezentanții companiei au respins însă aceste temeri și au susținut că designul reactorului elimină riscul unei topiri clasice a combustibilului nuclear.

Potrivit companiei, reactorul va fi amplasat la aproximativ 1,8 km adâncime, unde o coloană de apă creează presiunea necesară funcționării și ajută la prevenirea accidentelor cauzate de pierderea agentului de răcire. În plus, roca din jur ar asigura protecție naturală și ar reduce necesitatea unor structuri masive la suprafață.

În locul realimentării tradiționale cu combustibil la fața locului, reactorul ar urma să fie extras temporar spre suprafață printr-un sistem de conducte structurale, înlocuit cu o unitate nouă și coborât din nou în puțul forat în rocă.

Când ar trebui să fie gata reactorul nuclear Gravity

Lucrările actuale reprezintă doar prima etapă a proiectului. Deși programul pilot al U.S. Departmentul de Energie a vizat inițial punerea în funcțiune a unor reactoare avansate până în 2026, însă compania estimează acum că reactorul nu va fi conectat la rețeaua electrică înainte de 2027 sau 2028., arată sursa citată.

În perioada următoare vor continua forajele și colectarea datelor subterane, care vor sta la baza proiectării finale și a procesului de autorizare.

Proiectul este susținut de o finanțare de aproximativ 80 de milioane de dolari și face parte dintr-un program federal destinat dezvoltării reactoarelor nucleare de nouă generație.

Compania susține că amplasarea reactoarelor în subteran ar putea reduce costurile de construcție cu până la 70–80% comparativ cu centralele nucleare tradiționale și ar permite instalarea mai multor unități într-o singură locație pentru a alimenta mari centre industriale sau centre de date

De ce reactorul nuclear Gravity este considerat unic în lume

Proiectul reactorului „Gravity” dezvoltat de Deep Fission este considerat unic la nivel mondial în principal din cauza modului în care este amplasat și operat reactorul nuclear.

În primul rând, reactorul este proiectat să funcționeze la aproximativ 1,8 kilometri sub pământ, într-un puț forat în rocă. Centralele nucleare existente sunt construite la suprafață sau, în unele cazuri, parțial subteran, dar nu există reactoare comerciale instalate într-un puț vertical atât de adânc.

În al doilea rând, conceptul folosește presiunea naturală a unei coloane de apă aflate deasupra reactorului pentru a crea condițiile necesare funcționării. La această adâncime, presiunea ajunge la aproximativ 160 de atmosfere, ceea ce înseamnă că reactorul nu mai are nevoie de vase de presiune masive și de structuri industriale uriașe la suprafață, așa cum se întâmplă la centralele nucleare clasice.

Un alt element neobișnuit este modul de mentenanță și înlocuire a reactorului. În locul realimentării combustibilului la fața locului, întregul modul al reactorului ar urma să fie ridicat prin sistemul de conducte din puț, înlocuit cu unul nou și coborât din nou în subteran.

De asemenea, conceptul se bazează pe ideea că roca din jurul reactorului funcționează ca protecție naturală și barieră de siguranță, reducând necesitatea structurilor masive de protecție la suprafață și micșorând amprenta infrastructurii.

Prin această combinație — reactor modular mic, amplasat într-un puț foarte adânc, răcit și presurizat natural de apă și protejat de geologia locului — proiectul este considerat un concept radical diferit față de centralele nucleare convenționale și nu are încă un echivalent operațional în lume.