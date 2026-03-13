PSD, atac la Bolojan: "Apără bugetele multinanționalelor". Social-democrații au publicat un clip cu premierul "înghițit" de o explozie

1 minut de citit Publicat la 17:06 13 Mar 2026 Modificat la 17:06 13 Mar 2026

Sursă colaj: Facebook / Partidul Social Democrat

PSD continuă seria atacurilor la premierul Ilie Bolojan cu un montaj video în care speculează declarațiile făcute de șeful Guvernului după ședința în care a fost adoptat bugetul.

"Să nu acționăm ca nişte piromani economici. O scădere de acciză nu îţi garantează, neapărat, o scădere de preţuri, ci îţi poate garanta creşterea unui adaos comercial", a spus joi premierul, întrebat dacă ia în calcul scăderea accizei la combustibili, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

Pe acest fragment, comunicatorii PSD au inserat animația unei explozii a cărei ciupercă se extinde și îl "înghite" pe premier, după ce, în secvența anterioară o femeie de la țară reacționează cu "Nu se poate! Nuuuu", la anunțul majorărilor de prețuri.

"Așa arată un premier care se autodefinește obsesiv drept RESPONSABIL. Apără, de fapt, bugetele de venituri ale companiilor multinaționale din energie - nu puterea de cumpărare a românilor!", spune textul asociat acestui reel.

Bolojan îi invită pe social-democrați să depună moțiune de cenzură

Joi, prim-ministrul a răspuns criticilor constate venite din partea social-democraților.

"În condiţiile în care un partid din Coaliţie nu este mulţumit de modul în care funcţionează Coaliţia sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să iniţieze moţiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviinţă, să facă propuneri (...) Şi dacă vor apărea astfel de situaţii, sigur că putem discuta pe tema asta", a arătat Ilie Bolojan.

Bugetul adoptat joi de Guvern urmează să fie votat în Parlament, iar PSD a decis că nu-l va boicota.

Tot joi, Guvernul a adoptat și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026.

Valoarea brută va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, corespunzător unei majorări de 275 de lei.

Legea Bugetului pe 2026 este proiectată pe un deficit de 6,2% din PIB, care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Anul acesta, veniturile totale sunt prognozate să crească de la 34,7% la 36,0% din PIB.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei, în timp ce veniturile curente au fost anticipate la 636,3 miliarde lei.

Cheltuielile ar urma să avanseze cu aproximativ 55,5 miliarde lei, de la 808,7 miliarde la 864,3 miliarde lei.

Produsul Intern Brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026.