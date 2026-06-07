Cum a zdruncinat din temelii AI tocmai industria care a creat-o: de la 2 milioane de dolari per inginer la preluări ieftine și exituri

9 minute de citit Publicat la 23:26 07 Iun 2026 Modificat la 23:27 07 Iun 2026

Efectul chatboților cu AI a fost devastator pentru "unicornii" din sectorul tehnologic. Sursă foto: Getty Images

În urmă cu cinci ani, investitorii de capital de risc aruncau cu bani în startup-urile americane care vindeau de toate, de la lenjerie intimă senzuală pe abonament până la software pentru programarea întâlnirilor.

Beneficiarii investițiilor erau evaluați la miliarde de dolari înainte ca majoritatea să fi obținut măcar profit, scrie CNBC pe site-ul său, într-o analiză dedicată transformărilor masive determinate de Inteligența Artificială în special în sectorul tehnologic.

Era o perioadă exuberantă pentru startup-uri, alimentată de combinația dintre banii ieftini și cererea stimulată de pandemia de COVID-19.

Chiar și după ce Rezerva Federală americană a redus din exuberanță prin majorarea ratelor de dobândă în 2022 - mișcare prin care banii s-au scumpit - mulți fondatori de start-upuri au continuat să creadă că își vor putea crește afacerile la nivelul evaluărilor umflate până la cer și dincolo de el.

Apoi a apărut o aplicație numită ChatGPT.

"Momentul ChatGPT"

"Momentul apariției ChatGPT a fost acela în care unii au spus: 'Dumnezeule, următoarea generație de antreprenori are ca limbaj de programare limba engleză!'", rememorează Samir Kaul, partener la firma de investiții Khosla Ventures, unul dintre primii susținători ai OpenAI, creatorul chatbotului cu AI.

"În prezent, vezi 50 de ingineri făcând ceea ce, acum cinci ani, ar fi necesitat 500 de ingineri. A trebuit să regândim complet modul în care evaluam aceste companii", recunoaște el.

În timp ce acțiunile marilor companii software listate la bursă, precum Salesforce, ServiceNow și Workday, au fost puternic afectate anul acesta din cauza amenințării reprezentate de Inteligența Artificială, pe piețele private s-a desfășurat o recalibrare mai puțin vizibilă.

Boom-ul Inteligenței Artificiale, care a direcționat peste 250 de miliarde de dolari către OpenAI și Anthropic înaintea listărilor lor anticipate în acest an, a lăsat în urmă sute de startup-uri constituite înainte de apariția ChatGPT, în 2022.

Aceste companii s-au văzut, practic, excluse de la finanțarea de tip capital de risc, din cauza evaluărilor inițiale exagerate și a tehnologiilor depășite, prin comparație cu AI.

În același timp, e vorba de companii insuficient de profitabile pentru a putea spera să acceseze piețele publice printr-o listare pe bursă.

Aproape 500 de "unicorni căzuți" după boom-ul AI

Potrivit datelor PitchBook, există 857 de startup-uri americane evaluate la cel puțin 1 miliard de dolari, pragul necesar pentru a fi considerate companii "unicorn".

Însă aproape jumătate dintre acestea nu au atras finanțare nouă în ultimii trei ani, ceea ce face ca evaluările lor să nu mai fie de actualitate.

Startup-urile care au atras ultima rundă de finanțare în 2021 valorează acum, în medie, cu 68% mai puțin.

Cele finanțate ultima dată în 2022 au înregistrat o scădere medie de 52%, conform estimărilor PitchBook.

Ca urmare, peste 220 de companii care atinseseră evaluări de miliarde de dolari în timpul boom-ului investițional post-pandemic au devenit acum "unicorni căzuți", potrivit PitchBook, care a furnizat CNBC o listă a acestor firme.

Estimările Pitchbook se bazează pe factori precum creșterea numărului de angajați și comparațiile cu firme listate la bursă.

"Multe dintre aceste companii sunt pre-AI, nu doar prin structura costurilor, ci și prin produsele lor", a declarat pentru CNBC Immad Akhund, directorul executiv al Mercury.

Compania sa, care a atras luna trecută o finanțare de 200 de milioane de dolari, furnizează servicii bancare pentru o treime dintre firmele americane aflate în stadii incipiente și susținute prin capital de risc.

"E vorba de firme care se află, cu siguranță, într-o situație dificilă. Toată atenția este concentrată pe AI, așa că, dacă nu ești o companie construită în jurul Inteligenței Artificiale, ai nevoie de rezultate financiare foarte solide pentru a atrage finanțare", a adăugat el.

Exemple de "unicorni căzuți": Glossier, Brooklinen, AG1

Lista "unicornilor căzuți" include branduri cunoscute precum Glossier, The Farmer’s Dog, Rothy’s, Brooklinen și Savage X Fenty, compania de lenjerie fondată de cântăreața Rihanna.

Aceste firme au făcut parte dintr-un val de companii orientate direct către consumatori, construite pe speranța că retailerii digitali vor putea obține marje de profit comparabile cu cele ale companiilor software.

Pe listă se regăsesc și nume promovate frecvent în reclamele din podcasturi, precum producătorul suplimentului-pudră AG1, pionierul robo-consultanței financiare, Betterment, și platforma online de vânzare a biletelor SeatGeek.

Aceste companii s-au dezvoltat într-un mediu care recompensa creșterea accelerată prin evaluări amețitoare, bazate pe două presupuneri majore: că dobânzile bancare vor rămâne scăzute și că un startup va putea fi întotdeauna achiziționat pentru talentul său tehnic.

Însă apariția Inteligenței Artificiale Generative a redesenat peisajul investițional, redirecționând capitalul către companii native AI și punând multe startup-uri mai vechi în imposibilitatea de a-și mai justifica evaluările anterioare.

Producătorii de software ante-AI, cei mai afectați

Cele mai afectate, potrivit CNBC, sunt companiile de software pentru întreprinderi, precum startup-ul de programare Calendly.

Aceasta reprezintă cea mai mare categorie între "unicornii căzuți".

Pe lista PitchBook apar 75 de firme de tip Software-as-a-Service (SaaS), de două ori mai multe decât companiile fintech, următorul grup ca mărime.

Situația actuală reflectă atât evaluările uriașe pe care aceste startup-uri software le-au obținut în timpul boom-ului din 2021, cât și măsura în care AI-ul generativ a destabilizat premisele care susțineau acest sector.

Fost director DoorDash: Companiile de tip SaaS ar urma să dispară în următorul deceniu

După "momentul ChatGPT", David Zhu, fost director de inginerie la DoorDash, a analizat întregul peisaj software - de la startup-uri și companii de dimensiuni medii finanțate prin credit privat, până la cei mai mari jucători SaaS listați la bursă - și a văzut apropierea unei schimbări seismice.

"Teoria mea era că toate companiile SaaS pentru întreprinderi, bazate pe fluxuri de lucru, vor fi perturbate radical sau vor dispărea în următorul deceniu", a declarat Zhu pentru CNBC.

Potrivit modelului SaaS, companiile furnizoare de servicii software se integrează în fluxurile de lucru ale angajaților din companiile-client și percep adesea taxe per utilizator.

Acest model este amenințat în mod special de ascensiunea agenților autonomi bazați pe AI.

După plecarea de la DoorDash, unde coordona peste 200 de ingineri, Zhu a fondat Reevo, o platformă AI care automatizează echipele corporative de vânzări și marketing.

Potrivit fostului director, companiile construite înainte de era AI sunt împovărate de structuri de personal supradimensionate și de software conceput pentru o lume pre-Inteligență Artificială, ceea ce le face dificilă transformarea.

"Dacă nu fac o schimbare radicală, de 180 de grade, și nu reconstruiesc practic același produs de la zero, vor eșua lent. Investitorii preferă să parieze pe antreprenori noi, la evaluări mai mici, decât să continue să investească în startup-uri mai vechi", a conchis Zhu.

Analist de capital de risc: "Piese de domino care urmează să cadă"

Majoritatea celor 20 de "unicorni căzuți" analizați și contactați de CNBC fie nu au răspuns solicitărilor de comentarii, fie au refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al producătorului de drone Skydio - evaluat de PitchBook cu o scădere de la 2,5 miliarde la 509 milioane de dolari - a declarat: "Aceste speculații ale unei terțe părți sunt false și nu reflectă operațiunile Skydio sau creșterea exponențială pe care o înregistrăm în venituri și numărul de clienți."

Câteva săptămâni mai târziu, Skydio a anunțat că a atras 110 milioane de dolari de la investitori existenți, ridicându-și evaluarea la 4,4 miliarde de dolari.

Contactat de CNBC, un reprezentant AG1 nu a comentat informațiile.

Ulterior, Reuters a relatat că producătorul de suplimente ia în calcul vânzarea unei părți sau chiar a întregii afaceri pentru 2 miliarde de dolari. Potrivit Reuters, această sumă include și datoriile companiei.

Investitorii și fondatorii spun că, dacă o companie nu a atras finanțare din anii 2021 - 2022, este puțin probabil să mai reușească vreodată.

Fără acces la capital de risc și fără o perspectivă realistă de listare la bursă, cea mai probabilă ieșire pentru mulți unicorni căzuți este o achiziție la o fracțiune din evaluarea lor anterioară.

"Când vedem companii care nu mai atrag finanțare, este un semnal de alarmă", explică Andrew Akers, analist PitchBook, adăugând că acest lucru înseamnă, de regulă, că ritmul de creștere este slab sau chiar negativ.

"Sub suprafață, cred că există multe piese de domino care urmează să cadă", a estimat el.

"Unicorni" cumpărați la o fracțiune din evaluările de acum câțiva ani

În februarie, aplicația de investiții și economisire Stash a fost achiziționată de Grab din Singapore, care domină piața asiatică, de la livrări de alimente la plăți digitale.

Valoarea de achiziție pentru Stash a fost de 425 de milioane de dolari, sub cele aproximativ 660 de milioane de dolari investite în companie de-a lungul existenței sale.

În aceeași lună, o altă companie fintech, Step, a fost cumpărat de vedeta YouTube MrBeast pentru o sumă nedezvăluită, ceea ce i-a determinat pe investitori să speculeze că prețul a fost cu mult sub cele aproximativ 500 de milioane de dolari atrase de startup înainte de tranzacție.

"Multe dintre aceste afaceri pur și simplu nu mai valorează atât de mult, motiv pentru care le vedem achiziționate cu reduceri uriașe", a subliniat Ryan Falvey de la Restive Ventures, fond care investește în companii fintech.

E vorba de firme care integrează tehnologia în serviciile financiare.

Baza de evaluare s-a schimbat. Era achizițiilor de 2 milioane de dolari per inginer a apus

Evaluările s-au "comprimat" de aproximativ șase ori față de vârful din 2021, când companiile erau evaluate la de 50 de ori veniturile viitoare estimate.

Asta înseamnă că o companie cu aceleași venituri valorează astăzi cu aproximativ 85% mai puțin decât acum cinci ani, a explicat Ryan Falvey pentru CNBC.

Înainte de această resetare, un startup putea fi adesea vândut unei companii tehnologice mai mari, care urmărea să îi preia inginerii.

Prețul uzual era de aproximativ 2 milioane de dolari pentru fiecare programator, potrivit lui Samir Kaul, de la Khosla Ventures.

Astfel, o firmă cu 100 de ingineri valora între 200 și 300 de milioane de dolari, cel puțin, a detaliat el.

Însă această presupunere, care reprezenta un prag minim de susținere pentru evaluările startup-urilor în perioada de boom, a dispărut după ce instrumentele AI de programare au permis unor echipe mult mai mici să dezvolte produse, reducând dramatic oportunitățile de exit.

Întrebare standard pentru start-upuri: Ce poți face tu, dar nu pot face OpenAI, Anthropic sau Google?

Rezultatul este că startup-urile apărute după era ChatGPT își depășesc cu mult competitorii mai vechi.

"Am observat încă din 2023 că firmele în care am investit după apariția ChatGPT generau deja venituri mai mari decât majoritatea companiilor în care investiserăm înainte de ChatGPT", a punctat Ryan Falvey.

Inteligența Artificială Generativă ar putea reduce, în cele din urmă, cantitatea de capital necesară pentru construirea unor companii software de succes, contestând una dintre ipotezele fundamentale care au alimentat boom-ul investițional al ultimului deceniu.

Procesul de selecție și eliminare a jucătorilor slabi probabil abia începe, pe măsură ce impactul AI se propagă în întregul ecosistem de finanțare a afacerilor, de la capitalul de risc și creditul privat până la giganții listați la bursă.

Companiile software mai vechi - amintește Samir Kaul - se bazează încă pe modele de afaceri care taxează clienții în funcție de numărul angajaților ce folosesc produsele lor.

Această abordare va fi subminată de AI pe măsură ce firmele automatizează tot mai multe activități de birou.

Pentru a supraviețui, furnizorii de software vor trebui să treacă la modele de tarifare bazate pe rezultate și la infrastructuri construite nativ pentru AI, a anticipat reprezentantul fondului de investiții.

"Întrebarea pe care o pun de fiecare dată când una dintre aceste companii își prezintă produsele este: 'De ce nu ar putea OpenAI, Anthropic sau Google să facă același lucru?'. Iar pentru majoritatea dintre ele, realitatea este că OpenAI, Anthropic și Google pot face, deja, același lucru", a conchis Samir Kaul.