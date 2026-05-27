Inteligența artificială a intrat pe lista obiceiurilor zilnice ale utilizatorilor români de internet: Care este cel mai folosit chatbot

2 minute de citit Publicat la 16:41 27 Mai 2026 Modificat la 16:41 27 Mai 2026

Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de Internet din România (74%) făceau cumpărături online, lunar, în 2025, în timp ce Inteligenţa Artificială (AI) a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator, relevă cel mai recent studiu „Digital Evolution”, dat publicităţii miercuri.

Datele centralizate de Exact Business Solutions arată că, anul trecut, în cazul cumpărăturilor online s-au consemnat creşteri ale comenzilor de food delivery (+9%, la 43%), taxi (de +7%, până la 40%) şi grocery delivery (+7%, până la 34%).

În acelaşi timp, notorietatea AI a explodat în 2025, iar piaţa a intrat în faza de „masificare” pentru ChatGPT care a ajuns la 78% vizibilitate şi conştientizare, în creştere cu 28% faţă de ediţia anterioară a studiului, urmat de Gemini - cu 41% (+30%), în timp ce DeepSeek a intrat direct pe locul 4 cu 16% la prima sa măsurare. Totodată, rata de conversie ChatGPT (awareness vs utilizare) a fost de 53%.

Conform cercetării, principalele motive de utilizare AI au fost: căutarea de informaţii (61%), educaţie/învăţare (33%) şi traduceri (29%). De asemenea, faţă de studiul anterior, utilizările practice şi de zi cu zi au crescut (sănătate, gătit, conversaţii casual), iar utilizările creative (generare de text şi muzică) au scăzut semnificativ.

TikTok este rețeaua socială pe care românii petrec cel mai mult timp

În ceea ce priveşte platformele de socializare, TikTok este pe primul loc, cu cel mai mare timp petrecut zilnic de către utilizatorii români. Astfel, în 2025, platforma conducea cu 112 minute/zi în rândul utilizatorilor activi, depăşind YouTube (107 minute), Facebook (103 minute) şi Instagram (82 de minute), cu o incidenţă de 52%, în creştere cu 5% faţă de valul anterior.

La capitolul consumului de filme online s-a înregistrat un salt de 12% şi a ajuns la 50% incidenţă săptămânală. Astfel, coroborat cu creşterea Prime Video (+3%) şi a Netflix (cel mai mare timp petrecut per sesiune - de 129 de minute), ecosistemul streaming video a intrat, în 2025, într-o etapă clară de consolidare a obiceiului.

Potrivit sursei citate, monitorizarea online a sănătăţii digitale a crescut cu nouă puncte procentuale, până la 42% incidenţă săptămânală, tendinţă care a deschis oportunităţi semnificative în health-tech, asigurări digitale şi pharma online.

Pariurile sportive online au înregistrat o creștere semnificativă

O creştere îngrijorătoare a interesului din partea consumatorului online s-a raportat la pariurile sportive, de plus 31%, mai mult cu 7% de la o ediţie la alta a studiului de specialitate. „Cifra a devenit relevantă atât din perspectiva politicilor publice, cât şi a advertisingului responsabil - sectorul gambling digital câştigase un reach comparabil cu grocery delivery sau taxi online”, precizează realizatorii cercetării.

„Threads şi Voxa au semnalat o diversificare reală a peisajului social media Threads a ajuns la 14% incidenţă (+5%) în rândul heavy social media users, iar Voxa a atins 10% (+3%). Deşi încă departe de platformele dominante, creşterile lor au demonstrat că utilizatorul român a fost receptiv la alternative, mai ales în contextul saturaţiei Facebook şi al îngrijorărilor crescânde legate de confidenţialitate”, se menţionează în studiu.

La nivel general, smartphone-ul a rămas dispozitivul dominant, iar ecosistemul multi-device (smartphone - laptop/desktop - tabletă) s-a consolidat structural, atunci când vorbim despre accesul la Internet.

Studiul „Digital Evolution - Connected Consumer Monitor” 2025. a fost realizat de Exact Business Solutions - Research & Consulting pe parcursul a 16 valuri (bi)anuale, în perioada 2016 - 2025, pe un eşantion de peste o mie de respondenţi/val anual, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.