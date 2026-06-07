Antena 3 CNN Actualitate O locomotivă a luat foc în Gara Sinaia: Trenul transporta motorină. Intervenție de urgență a pompierilor

O locomotivă a luat foc în Gara Sinaia: Trenul transporta motorină. Intervenție de urgență a pompierilor

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 22:31 07 Iun 2026 Modificat la 22:33 07 Iun 2026
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Incendiu în gara Sinaia la locomotiva unui tren care transporta motorină. Foto: Getty Images

Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la locomotiva unui tren care transporta motorină şi care se află în gara Sinaia, scrie Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul se manifestă cu degajare de fum, însă fără flacără.

"Locomotiva a fost îndepărtată de lângă vagoane. Nu sunt înregistrate victime. Trenul transporta motorină. Nu există pericol pentru vagoane", a transmis ISU.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o autospecială de stingere cu pulbere. 

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Etichete: incendiu locomotiva tren de marfă Sinaia

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