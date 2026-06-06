Ministrul Apărării: Cu siguranţă românii pot să aibă încredere în Armata României. Militarii fac minuni cu ce au la dispoziţie

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale. Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, la Constanţa, după analiza situaţiei generate de exploziile unor drone marine în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, că românii pot avea în continuare încredere în Armata României, afirmând că militarii „fac minuni cu ceea ce au la dispoziţie”, notează Agerpres.

Miruţă a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă românii se simt în siguranţă şi dacă pot să mai aibă încredere în Ministerul Apărării.

„Cu siguranţă da, pentru că militarii Armatei României trebuie judecaţi dacă fac sau nu fac tot ce ţine de ei, cu ceea ce au la dispoziţie. Eu, ca ministru al Apărării, după şase luni de zile, ca inginer software, care înţeleg ce este nevoie şi văd ce are Armata României, vă garantez că militarii Armatei României fac minuni cu ceea ce au la dispoziţie.

Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii care costă miliarde de euro. Oricum o fac, cu randamentul pe care îl au, având în vedere diferenţa asta de capabilităţi”, a spus ministrul Apărării Naţionale.

Reprezentantul MApN a susţinut că se fac demersuri pentru îmbunătăţirea tehnicii din dotarea armatei ţării noastre.

„În fiecare săptămână există discuţii tehnice despre posibilitatea de a îmbunătăţi operaţiile pe care Armata Română le face în zonă, dar limita este capabilitatea tehnică avută la dispoziţie. (...).

Acum, după ce am făcut dovada că ceea ce am solicitat, am şi comandat în România, am mers din nou la NATO şi am spus răspicat că România este în legitimitate să ceară aşa ceva. Noi nu cerem să fim ajutaţi nefăcând nimic, ci am observat cum arată ameninţările, am văzut care sunt lipsurile, întâi am comandat noi, ca responsabilitate naţională, absolut tot ce avem nevoie pentru a ne rezolva această problemă de unii singuri, am mers după semnarea contractelor din SAFE lunea aceasta la NATO şi am demonstrat că ceea ce am spus s-a validat, am demonstrat că aceste lucruri pe care noi le-am comandat, arătând ce face fiecare, rezolvă golurile pe care acum le avem şi am cerut sprijin temporar până când aceste produse ne vor fi livrate”, a declarat Radu Miruţă.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat sâmbătă, la Constanţa, o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.