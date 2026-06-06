Ministrul Apărării: Luăm în calcul toate scenariile privind drona ajunsă în Portul Constanța

Radu Miruță a explicat că MApN intervine în limitele capabilităților pe care le are în dotare / FOTO: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat, sâmbătă, dacă există date care să indice că dronele ucrainene ar fi fost bruiate și ulterior direcționate spre port de către Federația Rusă. Acesta a precizat în exclusivitate la Antena 3 CNN că, în prezent, „sunt luate în calcul toate scenariile”.

Ministrul a mai subliniat că MApN intervine în limitele capabilităților pe care le are în dotare, însă responsabilitatea pentru controlul accesului în zona portuară revine altor instituții.

„Pe bucata de Minister al Apărării pot să vă confirm că, cu capabilitățile pe care le avem în dotare, se face maximul.

Pe bucata de responsabilitate, mai aproape de țărm, cu Paza de Coastă, Poliția de Frontieră.. nu pot să vă dau aceste răspunsuri.

Cred că se pot îmbunătăți un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităților pe care le au cei de la Paza de Coastă cu cei de la Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă înspre Dană înțeleg că e o problemă cu capabilități peste tot”, a declarat ministrul interimar al Apărării, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă există date conform cărora dronele ucrainene au fost bruiate, iar apoi îndreptate spre port intenționat de către Federația Rusă, Radu Miruță a răspuns că:

„Luăm în calcul toate scenariile. În acest moment nu avem o certitudine cu privire la această situație”, a mai adăugat acesta.

Președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, au participat la o ședință care a avut loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa, după ce, vineri, Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța.

Drona ucraineană s-a autodetonat vineri dimineață, în jurul orei 10:30, în Dana 78 din Portul Constanța, fără a produce victime. Ucraina a recunoscut că drona îi aparține și a susținut că a fost bruiată de sistemele electronice rusești. În total, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone – doar una a ajuns la țărm, celelalte s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Incidentul a declanșat evacuări de amploare pe litoral, stațiunile Mamaia și Vama Veche fiind golite, iar peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla.