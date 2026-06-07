Iranul a atacat Israelul cu rachete și drone. Teheranul amenință că bombardamentele nu se vor opri: „Vom ataca non-stop, 7 zile”

2 minute de citit Publicat la 22:48 07 Iun 2026 Modificat la 22:48 07 Iun 2026

Iranul a lansat duminică seară un nou atac cu rachete și drone asupra Israelului, primul bbombardament după armistițiul din aprilie. Teheranul susține că loviturile de acum reprezintă doar începutul și avertizează că va continua atacurile „zi și noapte” în următoarele șapte zile, scrie BBC.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), sirenele de alertă au răsunat în mai multe regiuni, după ce au fost detectate rachete lansate din Iran. Armata israeliană a transmis inițial că a interceptat un val de rachete care viza nordul Israelului.

BREAKING: The latest fifth and sixth wave of Iranian missiles on northern ‘Israel’ is a joint Hezbollah-Iran attack. pic.twitter.com/vamHEZs5Pd — World Source News (@Worldsource24) June 7, 2026

La scurt timp, IDF a anunțat că Iranul a lansat încă o salvă de rachete și că sistemele de apărare continuă să identifice și să neutralizeze amenințările.

Iranul amenință: Vom ataca zi și noapte, timp de șapte zile

De partea cealaltă, Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) au confirmat atacul și au susținut că unitățile iraniene de rachete și drone au desfășurat o operațiune coordonată și intensă împotriva unor ținte din nordul Israelului.

Tensiunile au escaladat și mai mult după ce IRGC a transmis că ofensiva nu reprezintă un atac izolat, ci începutul unei campanii militare de durată.

„Această operațiune nu este un eveniment trecător, ci începutul unei săptămâni întregi de lovituri continue”, au afirmat Gardienii Revoluției într-un comunicat.

Potrivit declarației, Iranul intenționează să continue lansarea de rachete și drone „non-stop, timp de șapte zile”, până când, susține Teheranul, Israelul va fi descurajat să își continue acțiunile militare.

Oficialii iranieni au avertizat totodată că orice nou atac asupra teritoriului Iranului va primi „un răspuns devastator și copleșitor, dincolo de orice așteptări”.

Până în acest moment, autoritățile israeliene nu au anunțat dacă există victime sau pagube în urma celui mai recent val de atacuri. Situația rămâne însă extrem de tensionată, pe fondul schimburilor de lovituri dintre cele două state și al temerilor privind o extindere a conflictului în regiune.

Atacul Iranului vine după ce Israelul a lovit Beirutul

Anterior, Israelul a bombardat sudul Beirutului, în primul atac asupra capitalei Libanului de la armistițiul mediat de Statele Unite săptămâna trecută.

Două lovituri aeriene au vizat două clădiri de apartamente dintr-un bastion al grupării Hezbollah, susținută de Iran. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, atacul s-a soldat cu doi morți și cel puțin 20 de răniți, printre care femei și copii.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul a lovit „un cartier general terorist din zona Dahieh a Beirutului, ca răspuns la tirurile Hezbollah asupra teritoriului israelian”. Ulterior, Hezbollah a confirmat că a atacat poziții militare israeliene.

După bombardamentul asupra Beirutului, armata israeliană (IDF) a anunțat că se pregătește pentru posibile atacuri asupra Israelului în următoarele ore.

La scurt timp, Iranul a confirmat că a lansat rachete asupra Israelului.

Israeulul amenință cu riposta

Israelul va „răspunde cu fermitate” atacurilor cu rachete lansate de Iran, au declarat oficiali israelieni de rang înalt pentru postul Channel 12.

Potrivit sursei citate, Israelul „nu poate accepta” o situație în care Iranul trage asupra teritoriului israelian ca reacție la loviturile Israelului împotriva unor ținte Hezbollah din Beirut.

Deocamdată nu există un răspuns oficial din partea autorităților israeliene la valul de atacuri aflat în desfășurare.

Premierul Benjamin Netanyahu și alți oficiali de rang înalt urmează să facă în scurt timp o evaluare de securitate.