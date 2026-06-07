Iranul amenință SUA și Israelul cu represalii, după atacul israelian din Beirut

Forţele israeliene şi-au intensificat atacurile aeriene în Liban. Foto: Profimedia Images

Iranul a amenințat duminică cu atacuri asupra intereselor americane și israeliene în Orientul Mijlociu, ca represalii după bombardamentul israelian efectuat mai devreme în aceeași zi asupra suburbiei sudice a capitalei libaneze Beirut, zonă care este un bastion al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

„Blocada navală impusă Iranului și permisiunea dată astăzi de SUA regimului sionist (de a ataca Beirutul n.red) fac din bazele și activele americane și ale regimului din regiune ținte legitime”, a declarat negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, care este președintele parlamentului de la Teheran.

„Forțele noastre armate, ca întotdeauna, sunt pregătite” să acționeze, a adăugat el, într-o declarație publicată pe rețeaua socială X.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Securitate Națională a parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei, a susținut că Iranul va răspunde „ferm și dur” atacului efectuat de Israel asupra Beirutului. „Acest câine turbat trebuie oprit”, a adăugat același oficial iranian, într-un mesaj postat tot pe platforma X.

Israelul a bombardat duminică mai devreme suburbia sudică a Beirutului, respectiv cartierul Dahye, zonă cunoscută drept un fief al grupării Hezbollah, atac soldat cu cel puțin doi morți și 11 răniți, conform autorităților libaneze.

Acest atac este primul de când Libanul și Israelul au convenit miercuri asupra unui nou armistițiu, după ce armistițiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat.

Dar Hezbollah a respins această nouă înțelegere de încetare a focului și a cerut oprirea oricăror negocieri cu Israelul, în timp ce autoritățile libaneze au anunțat un bilanț de cel puțin 3.613 morți și 11.072 de răniți în urma atacurilor aeriene lansate de Israel începând cu 2 martie, bombardamente însoțite ulterior de o ofensivă terestră în sudul Libanului împotriva grupării șiite pro-iraniene.

Această nouă escaladare în Liban coincide cu sosirea la Teheran a ministrului pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, venit acolo pentru a transmite un „mesaj special” către liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei despre negocierile de pace dintre Iran și SUA.

Teheranul cere încetarea atacurilor asupra Libanului, una din condițiile pe care le pune în cadrul procesului de negociere a unui acord care să pună capăt războiului început în februarie de SUA și Israel.