"Oamenii s-au săturat de asta". Lovitură pentru Trump în Congres: Puterile sale de război în Iran au fost limitate prin vot

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri o rezoluție prin care limitează prerogativele de război ale președintelui Donald Trump în Iran. FOTO: Getty Images

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri o rezoluție prin care limitează prerogativele de război ale președintelui Donald Trump în Iran, un reproș semnificativ la adresa liderului de la Casa Albă și a modului în care acesta a gestionat conflictul, scrie CNN.

Democrații au forțat în repetate rânduri voturi pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o campanie care, în ultimele săptămâni, a început treptat să atragă tot mai mult sprijin din partea republicanilor.

Votul s-a încheiat cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, reprezentanții republicani Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett și Warren Davidson trecând de partea democraților pentru a susține rezoluția.

"Cred că oamenii sunt frustrați, cu siguranță", a spus Barrett, întrebat despre nemulțumirile resimțite de alegătorii săi din cauza războiului.

Massie, republican din Kentucky, l-a criticat de multă vreme pe Trump pentru declanșarea războiului din Iran fără autorizarea Congresului.

După votul de miercuri, el a declarat: "Oamenii s-au săturat de asta. S-au săturat de benzină la 5 dolari galonul și motorină la 6 dolari galonul, de îngrășăminte pe care nu ni le permitem pentru câmpurile noastre din Kentucky." Massie a spus că votul privind prerogativele de război "transmite un mesaj bun: Camera Poporului, care îi reprezintă pe cetățeni, s-a săturat de acest război".

Fitzpatrick și-a apărat votul, spunând că a respectat legea. "Există o lege în vigoare", a spus republicanul din Pennsylvania, făcând trimitere la Legea privind prerogativele de război. "Nu văd ce este complicat aici. Aduceți chestiunea în Congres, dezbateți-o pe fond și votați. Așa ar trebui să funcționeze sistemul", a adăugat el.

Adoptarea rezoluției privind prerogativele de război este cel mai recent exemplu în care Congresul controlat de republicani se opune agendei lui Trump. În ultimele zile, republicanii din Senat s-au revoltat față de un controversat fond de 1,8 miliarde de dolari pentru „combaterea instrumentalizării politice”, susținut de Trump, dar despre care ei se tem că ar putea permite acordarea de despăgubiri susținătorilor săi care au atacat polițiști în timpul asaltului asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Tot miercuri, republicanii din Senat au eliminat oficial finanțarea pentru securitatea sălii de bal a lui Trump din pachetul privind imigrația, după ce arbitrul oficial al camerei superioare a decis că aceasta încalcă regulile bugetare.

Măsura, cunoscută drept rezoluție concurentă, adoptată miercuri de Camera Reprezentanților, trebuie aprobată de ambele camere ale Congresului, dar nu va fi trimisă președintelui pentru promulgare.

Potrivit site-ului Senatului, rezoluțiile concurente nu au putere de lege. Un consilier democrat din Camera Reprezentanților, implicat în eforturile de adoptare a rezoluției privind prerogativele de război, a declarat pentru CNN că democrații consideră rezoluția obligatorie, urmând ca aspectele juridice să fie clarificate ulterior.

Rezoluția a fost introdusă de reprezentantul democrat de New York Gregory Meeks, membrul democrat cu cea mai înaltă funcție din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

"Sunt încântat că am avut ocazia să vedem câțiva membri din tabăra republicană ridicându-se și luând poziție. Sunt cu adevărat încântat și mândru de colegii mei democrați, pentru că fiecare democrat, absolut fiecare, a votat pentru această rezoluție", le-a spus Meeks reporterilor după vot. El a adăugat: "Vom continua să ne îndeplinim responsabilitățile constituționale, asta facem. Vom continua să fim un mecanism de control și echilibru atunci când administrația nu respectă Constituția."

Acest vot fusese programat inițial pentru 21 mai, dar a fost anulat brusc de liderii republicani exact în momentul în care republicanii erau pe punctul de a pierde votul din cauza absențelor.

La acel moment, Meeks le-a spus reporterilor că, în opinia sa, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, tergiversa votul asupra măsurii. "Mulți dintre colegii mei republicani simt presiunea de acasă, când alegătorii văd costul alimentelor și prețul benzinei", a declarat anterior Meeks pentru CNN. "Johnson simte presiunea. Încearcă să-l acopere pe președinte. … Dar cred că perioada în care putea să-l acopere pe președinte se apropie rapid de sfârșit."

Înaintea votului de miercuri, Johnson a apărat opoziția unor republicani față de limitarea prerogativelor de război ale lui Trump în Iran, avertizând că o astfel de măsură ar putea avea un impact „foarte negativ” asupra negocierilor. „Cred că este o perspectivă foarte periculoasă să iei acum administrației și comandantului suprem capacitatea de a negocia. Asta face această măsură. Ne slăbește poziția și puterea de negociere în privința păcii în această situație. «Operațiunea Epic Fury» s-a încheiat”, a declarat el pentru CNN, miercuri.

Johnson a susținut că toate obiectivele SUA în Iran au fost "bine definite" și "atinse”, deși unii congresmeni, inclusiv republicani, și-au exprimat interesul de a primi informații suplimentare din partea administrației.

"Președintele se află acum în procesul de finalizare a unui acord de pace și trebuie să-i permitem marja de manevră necesară pentru a face acest lucru. Cred că o rezoluție privind prerogativele de război în acest moment este foarte prost sincronizată și reprezintă un lucru foarte, foarte negativ și periculos pentru țară", a spus el.

Organismele de control intern ale Pentagonului, Departamentului de Stat și USAID au lansat o analiză comună a războiului purtat de SUA cu Iranul, anunțând miercuri, printr-un comunicat de presă, că legea îi obligă să investigheze operațiunile militare externe care depășesc 60 de zile.

Anunțul este semnificativ deoarece indică faptul că organismele de control consideră că, din punct de vedere juridic, războiul a durat mai mult de 60 de zile de la începerea sa, pe 28 februarie. În baza Legii privind prerogativele de război, președintelui îi este interzis să mențină trupe americane în ostilități active mai mult de 60 de zile fără aprobarea Congresului.

Administrația nu a solicitat niciodată o astfel de aprobare pentru "Operațiunea Epic Fury", numele dat de SUA campaniei militare împotriva Iranului. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat luna trecută că, din înțelegerea sa, termenul de 60 de zile al războiului s-a "resetat" atunci când președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu în aprilie.