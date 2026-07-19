Elevii români au obținut o medalie de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie

Elevii români, la Olimpiada Internațională de Chimie / sursă foto: Facebook - Ministerul Educației

Elevii români participanți la Olimpiada Internațională de Chimie desfășurată în Republica Uzbekistan au obținut o medalie de aur, două de argint și una de bronz, informează, duminică, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Astfel, Ursachescu Matei Gabriel de la Colegiul Național 'B.P. Hasdeu' din Buzău a obținut medalia de aur; Alexe Mihnea Gabriel, de Colegiul Național de Informatică 'Tudor Vianu' București - o medalie de argint; Stanciu Mihai de la Colegiul Național 'Moise Nicoară' din Arad - o medalie de argint; Anghel Tudor Ștefan de la Colegiul Național 'B.P. Hasdeu' din Buzău - o medalie de bronz.

„Elevii au beneficiat de o pregătire riguroasă, teoretică și practică, susținută de cadrele didactice de la Facultatea de Chimie a Universității din București. Lotul a fost coordonat de prof. dr. Daniela Bogdan, Colegiul Național 'Sf. Sava' București, și conf. univ. dr. Mihaela Matache, Facultatea de Chimie, Universitatea din București”, se precizează în informarea transmisă de MEC pe pagina de Facebook a instituției.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de chimie (IChO 2026) s-a desfășurat în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie 2026.

„Felicitări elevilor și tuturor celor ce i-au susținut! La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, se mai menționează în postarea ministerului.