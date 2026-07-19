Dunărea a scăzut atât de mult, încât în unele zone poate fi traversată în Bulgaria la pas. Portul turistic de la Corabia a fost închis

Fluviul Dunărea, la Corabia, la confluența cu râul Olt. Sursa foto: Facebook/ Apele Române Olt

Este alertă pe Dunăre, după ce debitul fluviului a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În unele zone, Dunărea poate fi traversată în Bulgaria la pas. Portul turistic de la Corabia a fost închis, iar bacul de la Bechet nu mai circulă de peste o săptămână.

Hidrologii avertizează că debitul fluviului va continua să scadă.

"Vorbim acum de un debit de trei ori mai mic decât debitul multianul al lunii iulie. Nu cred că la nivelul României este marea problemă, problema este pe cele 10 state pe care le traversează", au spus specialiştii.

Au fost impuse restricții la irigații

Debitele reduse au determinat deja aplicarea restricțiilor de treapta a III-a pentru irigații pe sectorul Călărași–Cernavodă, ceea ce înseamnă furnizarea unor volume mai mici de apă către utilizatori. Totodată, autoritățile precizează că, începând din 20 iulie, pe fondul precipitațiilor prognozate în bazinul Dunării, debitul fluviului este estimat să revină pe un trend ascendent și să ajungă la aproximativ 1.900 mc/s.

"În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații.

Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s. INHGA reactualizează zilnic prognoza pentru Dunăre, pentru un interval de maximum 7 zile, această prognoză fiind accesibilă publicului pe site-ul www.hidro.ro, aici", au mai adăugat reprezentanţii INHGA.

O dată cu temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica.