Nivelul scăzut al Dunării afectează turismul de croazieră din Europa. În România, apa scade cu un metru pe zi din cauza secetei

Unul dintre canalele Deltei Dunării. foto: freepik.com

Nivelul scăzut al apelor Dunării a perturbat turismul în această săptămână, lăsând navele de croazieră blocate la nord de Budapesta, suspendând tururile turistice şi dând o lovitură serioasă unui sector important din punct de vedere economic, notează Agerpres. În România, fluviul scade cu un metru pe zi din cauza secetei, iar nivelul apei este de 3 ori mai mic decât ar fi normal.

Datele de la Autoritatea naţională responsabilă cu gestionarea apelor din Ungaria arată că nivelul Dunării la Budapesta a scăzut joi dimineaţă până la aproximativ opt centimetri peste minimul istoric atins în urmă cu opt ani, deşi se aşteaptă ca nivelurile să crească săptămâna viitoare.

Operatorul de nave de croazieră fluvială MAHART-PassNave a subliniat că scăderea face parte dintr-o tendinţă pe termen lung şi că, în ciuda eforturilor de adaptare ale companiilor de transport maritim şi porturilor, nivelurile apei scad din ce în ce mai mult sub limitele operaţionale.

"Navele de croazieră fluvială pot încă intra în Ungaria în prezent, dar mai multe nave sunt blocate sau aşteaptă în porturi din cauza nivelurilor scăzute ale apei", a declarat directorul MAHART-PassNave, Laszlo Somodi. Acesta a precizat că croazierele fluviale internaţionale au devenit de departe cel mai important segment economic al industriei maritime din Ungaria, odată cu extinderea turismului, transportând aproximativ 600.000 de pasageri anual şi generând beneficii economice mai importante.

Nave de croazieră, blocate la Budapesta

Laszlo Somodi a mai spus că porturile Gonyu şi Komarom din nordul Budapestei gestionează cele mai mari volume de trafic, dar mai multe nave de croazieră au rămas blocate în Budapesta şi în oraşul Mohacs, incapabile să-şi continue călătoriile mai departe din cauza nivelului excepţional de scăzut al Dunării.

MAHART-PassNave a înregistrat o scădere de 18% a rezervărilor în această lună din cauza anulărilor, tururile turistice în oraşele din nordul Budapestei fiind suspendate săptămâna aceasta. Serviciile ar putea fi reluate săptămâna viitoare dacă nivelurile apei cresc aşa cum se aşteaptă.

La rândul său, operatorul de croaziere fluviale Avalon Waterways a anunţat la începutul acestei săptămâni că a fost forţat să anuleze ceea ce a descris ca fiind un număr mic de plecări viitoare din cauza nivelurilor scăzute ale apei pe râurile Dunăre şi Rin.

În România, Dunărea scade cu un metru pe zi

Seceta prelungită a provocat o situaţie critică pe Dunăre. Fluviul scade cu un metru pe zi din cauza secetei, iar nivelul apei este de 3 ori mai mic decât ar fi normal. Au intrat în vigoare mai multe restricții în domeniul pescuitului și-i avertizează pe conducătorii de ambarcațiuni cu privire la faptul că trebuie să circule cu prudență maximă. La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative sub 100 cm, iar tendința de scădere continuă, notează RRA.

Adâncimea insuficientă a determinat Căpitănia Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranță Navigație, Dan Chican.

Cota Dunării în dreptul orașului Tulcea era de 50 de centimetri, în urmă cu o săptămână, iar prin urmare este interzisă folosirea setcilor pe teritoriul rezervației.