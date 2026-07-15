Situaţie critică pe Dunăre: apa scade cu un metru pe zi din cauza secetei. Nivelul fluviului e de 3 ori mai mic decât ar fi normal

Situaţie critică pe Dunăre: apa scade cu un metru pe zi din cauza secetei. Foto: Antena 3 CNN

Seceta prelungită a provocat o situaţie critică pe Dunăre. Fluviul scade cu un metru pe zi din cauza secetei, iar nivelul apei este de 3 ori mai mic decât ar fi normal. Au intrat în vigoare mai multe restricții în domeniul pescuitului și-i avertizează pe conducătorii de ambarcațiuni cu privire la faptul că trebuie să circule cu prudență maximă. La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative sub 100 cm, iar tendința de scădere continuă, notează RRA.

Adâncimea insuficientă a determinat Căpitănia Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranță Navigație, Dan Chican.

"AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar căpitănia nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj, decât a navelor cu pescaj adaptat, trecerii în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.

Acolo unde este cazul, se permite transbordul marfii dintr-o parte în alta, pentru reducerea pescajului și adaptarea la actuala situație", a declarat Dan Chican, șeful Serviciului Siguranță Navigație, pentru sursa amintită.

De asemenea, în zone unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, utilajele de dragare ale AFDJ G Galați intervin pentru a curăța șenalul navigabil.

Probleme mari şi în Delta Dunării

Cota Dunării în dreptul orașului Tulcea era de 50 de centimetri, în urmă cu o săptămână, iar prin urmare este interzisă folosirea setcilor pe teritoriul rezervației.

"Prin excepție, pe fluviul Dunărea, pe brațele sale, pe Dunărea Veche, în Golful Musura și în Meleaua Sfântu Gheorghe se permite folosirea setcilor cu ochiul plasei de 70 de milimetri, doar când cota în aceste zone depășește 50 centimetri", se specifică în anunțul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) instituției din subordinea Ministerului Mediului.

ARBDD avertizează de asemenea conducătorii ambarcațiunilor cu privire la problemele care pot să apară pe fondul cotelor scăzute ale Dunării.

"Adresăm un apel tuturor celor care navighează pe canalele și lacurile din RBDD să circule cu viteză redusă și prudență sporită. Cotele scăzute ale apei cresc riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor.

Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări. Limitarea activităților în perioadele de secetă reprezintă o măsură de responsabilitate comună pentru protejarea biodiversității Deltei Dunării', se mai arată în sursa amintită.