Apa Dunării a scăzut la 50 cm în Deltă, iar navigaţia şi pescuitul sunt afectate. Autorităţile au impus restricţii

Apa Dunării a scăzut la 50 cm în Deltă, iar navigaţia şi pescuitul sunt afectate. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a anunţat, marţi, că din cauza cotelor scăzute ale fluviului, au intrat în vigoare mai multe restricţii în domeniul pescuitului şi-i avertizează pe conducătorii de ambarcaţiuni cu privire la faptul că trebuie să circule cu prudenţă maximă, notează Agerpres.

Potrivit anunţului făcut public pe pagina de Facebook, cota Dunării în dreptul oraşului Tulcea este de 50 de centimetri, iar prin urmare este interzisă folosirea setcilor pe teritoriul rezervaţiei.

"Prin excepţie, pe fluviul Dunărea, pe braţele sale, pe Dunărea Veche, în Golful Musura şi în Meleaua Sfântu Gheorghe se permite folosirea setcilor cu ochiul plasei de 70 de milimetri, doar când cota în aceste zone depăşeşte 50 centimetri", se specifică în anunţul instituţiei din subordinea Ministerului Mediului.

ARBDD avertizează de asemenea conducătorii ambarcaţiunilor cu privire la problemele care pot să apară pe fondul cotelor scăzute ale Dunării.

"Adresăm un apel tuturor celor care navighează pe canalele şi lacurile din RBDD să circule cu viteză redusă şi prudenţă sporită. Cotele scăzute ale apei cresc riscul de eşuare şi intensifică eroziunea malurilor.

Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice şi coloniile de păsări. Limitarea activităţilor în perioadele de secetă reprezintă o măsură de responsabilitate comună pentru protejarea biodiversităţii Deltei Dunării", se mai arată în sursa amintită.